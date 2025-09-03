دبیر شورایعالی مناطق آزاد، با اشار به نگاه حمایتی رئیس قوه مقننه و مجلس به مناطق آزاد، گفت: مشوق‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد باید به این مناطق بازگردد.

ضرورت بازگشت مشوق‌ها و مزیت‌ها به مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا مسرور در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کیش از نگاه مثبت وزیر اقتصاد به مناطق آزاد خبر داد.

او افزود: جشنواره تابستانی با نگاه حمایتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و منطقه آزاد کیش راه اندازی شد و برای توسعه گردشگری کیش باید با ارائه بسته‌های جذاب به رونق و شکوفایی کیش کمک کرد.

رضا مسرور، بسته حمایتی تسهیلات بانکی در ایام جشنواره تابستانی باهدف حمایت از رونق گردشگری کیش برشمرد و گفت: دبیرخانه در امور سازمان‌های مناطق آزاد دخالت نمی‌کند و از طرح‌های موفق نیز حمایت می‌کند.