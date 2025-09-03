به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر فراشبند گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۵ جاده فیروزآباد _جم به هلال‌احمر، نجاتگران هلال‌احمر فراشبند با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

محمدصادق داستانی افزود: این حادثه ۴ مصدوم بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: یک مصدوم با آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شد و عوامل اورژانس ۳ مصدوم دیگر را برای ادامه مراحل درمان به این بیمارستان انتقال دادند.