به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این هنرمند کرمانی که متولد ۱۳۵۴کرمان ؛ فارغ تحصیل هنرستان هنرهای زیبا و کارشناسی سینما است.

این پیکر تراش کارهای هنری خود را از سال ۱۳۷۳ شروع کرده است و در ۲۰نمایشگاه داخلی و خارجی با آثار خود معرف هنر ایرانی و کرمانی بوده است.

اجرای بیش از ۲۰۰ اثرحجمی در قالب مجسمه (تندیس ،سردیس،و نقش برجسته) و المان شهری شامل طراحی ،ساخت ونصب المان های میدانی ،ورودی شهرها برخی از کارهای این هنرمند کرمانی است

المان های میدانی از جمله میادین امام حسین(ع) زنگی آباد ،آزادی اختیارآباد ،شهدای زرند ،میدان دانشگاه زرند ،میدان شهدا کوهبنان ،میدان مشاهیر رفسنجان ،میدان معلم،پزشک،و چهارده معصوم بردسیر،میدان ولی عصر(عج)،شهیدحاج قاسم سلیمانی ،امام علی(ع)و میدان انقلاب یزدانشهر ،میدان آزادی ریحان‌شهر ،والمان های ورودی :ورودی راور،اختیار آباد ،خواجو شهر و امیرآباد از دیگر کارهای این پیکر تراش کرمانی است.

مجسمه ساز کرمانی با آثار کم نظیر هنری در دل کویر مجسمه ساز کرمانی با آثار کم نظیر هنری در دل کویر مجسمه ساز کرمانی با آثار کم نظیر هنری در دل کویر مجسمه ساز کرمانی با آثار کم نظیر هنری در دل کویر مجسمه ساز کرمانی با آثار کم نظیر هنری در دل کویر مجسمه ساز کرمانی با آثار کم نظیر هنری در دل کویر مجسمه ساز کرمانی با آثار کم نظیر هنری در دل کویر