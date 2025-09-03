پخش زنده
با هدف تقویت بستر تعامل و همکاری بازیگران حوزه ICT در سطوح استانی و ملی؛ نخستین هاب (فضای کار اشتراکی) فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیست بوم فناوری آذربایجانغربی راه انمدازه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه با هدف توسعه زیستبوم نوآوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، نخستین «هاب فناوری اطلاعات و ارتباطات» را در اکوسیستم فناوری آذربایجانغربی راهاندازی کرد؛ اقدامی که میتواند بستر تعامل و همکاری بازیگران حوزه ICT در سطح استانی و ملی را تقویت کند.
پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه برای نخستین بار در آذربایجانغربی اقدام به راهاندازی «هاب فناوری اطلاعات و ارتباطات» کرد. این هاب با هدف ایجاد همافزایی میان شرکتهای بزرگ، مجموعههای فناور و فعالان دانشبنیان شکل گرفته و انتظار میرود نقشی مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال استان ایفا کند.
براساس اعلام ولیزاده مسئول آرکا برای شکلگیری این مرکز از شرکتهای اثرگذار دانشبنیان و فناور که بهصورت غیرمستقر در پردیس فعالیت داشته و در سطوح استانی و ملی حضور پررنگی دارند، دعوت به عمل آمده است.
در همین راستا، فضای کار اشتراکی «آرکا» نیز در پردیس بینالملل دانشگاه ارومیه به بهرهبرداری رسید. این فضای کاری با امکاناتی همچون اینترنت پرسرعت بیسیم رایگان، اتاق جلسه و کنفرانس، پارکینگ و امکان اختصاص کد پستی به متقاضیان، محیطی مناسب برای استقرار و فعالیت تیمهای نوپا و شرکتهای فناور فراهم کرده است.
وی همچنین گفت ایجاد این زیرساختها میتواند مسیر رشد استارتاپها، توسعه تعاملات فناورانه و افزایش سهم آذربایجانغربی از اقتصاد دانشبنیان کشور را هموار کند.
این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف تقویت اکوسیستم نوآوری، اشتغال دانشبنیان و تعاملات فناورانه با سایر استانها و کشورهای همسایه صورت گرفته است.