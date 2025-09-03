پخش زنده
بورس کالا با اجرای یکی از بزرگترین پروژههای زیرساختی خود، مسیر تازهای برای فعالان بازارهای مالی و مشتقه گشوده است؛ به گونه ای که فعالان بازارهای مالی و مشتقه دیگر نیازی به افتتاح حسابهای جداگانه ندارند، چراکه با راهاندازی دفتر دارایی مشتریان، نقلوانتقال وجوه تنها با چند کلیک ممکن میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آناهیتا فولادیفر، رئیس اداره بازار مشتقه بورس کالا با اشاره به اجرای یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی این بورس اظهار کرد: بورس کالای ایران با این تحول، تجربهای نو برای فعالان بازارهای مالی و مشتقه رقم میزند؛ تغییری که نهتنها پیچیدگیهای گذشته را برطرف میکند، بلکه مسیر تازهای برای تسهیل معاملات و افزایش کارایی بازارها میگشاید.
وی با توضیح رویههای گذشته افزود: تا پیش از این، مشتریان پس از دریافت کد معاملاتی، برای ورود به بازار مشتقه باید حسابی با عنوان حساب در اختیار بورس کالا افتتاح کرده و وجوه معاملات خود را به آن واریز میکردند. در بازار مالی نیز، ابتدا وجه به حساب کارگزار واریز میشد و سپس کارگزار آن را به حساب بورس منتقل میکرد. این تفاوت رویهها در عمل برای فعالان بازار، بعضاً پیچیدگیهایی به همراه داشت.
فولادیفر با تأکید بر سادهسازی فرآیندها در زیرساخت جدید خاطرنشان کرد: از این پس کافی است مشتریان وجه موردنظر را از طریق درگاههای پرداخت یا سایر روشهای متداول به حساب کارگزار واریز کنند. بورس کالا این وجوه را بهطور مستقیم در حساب کارگزار شناسایی کرده و معادل آن، دفتر دارایی معاملاتی مشتری را شارژ خواهد کرد.
به گفته وی، بدین ترتیب جابهجایی منابع میان بازار مشتقه و بازار مالی تنها با چند کلیک انجام میشود و مشتریان میتوانند وجوه آزاد خود را بهسادگی بین بازارها منتقل کنند.
رئیس اداره بازار مشتقه بورس کالا در ادامه تصریح کرد: ساختار تسویه همچنان بدون تغییر و به قوت خود باقی است؛ بورس کالا تسویه را در سطح مشتری و بهصورت T+۰ انجام میدهد. بدین معنا که در پایان هر روز معاملاتی، سود و زیان یا بدهی و بستانکاری مشتریان مستقیماً در دفتر دارایی آنها اعمال میشود و در سطح کارگزار نیز خالص وجوه مشتریان بهصورت تجمیعی واریز یا برداشت خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: طبق برنامهریزیها، این طرح از اوایل مهرماه سال جاری بهطور رسمی اجرایی میشود. همراهی شرکتهای نرمافزاری و کارگزاریها نوید میدهد که این تغییر بزرگ با موفقیت به ثمر برسد و گامی مهم در مسیر توسعه بازار سرمایه، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای جایگاه بورس کالای ایران باشد.