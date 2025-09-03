دبیر شورای نگهبان گفت: حماسه‌سازی مردم یمن از صفحات پرافتخار تاریخ است و شهادت این فرزندان آزاده امت اسلام، خللی در اراده مردم غیور یمن ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، صبح امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴) در ابتدای جلسه این شورا که در آستانه هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) برگزار شد، با تبریک این اعیاد سعید، بر ضرورت وحدت در جهان اسلام تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در شرایط امروز جهان، وحدت امت اسلامی یک ضرورت غیرقابل انکار است و هر کس دل در گرو محبت پیامبر گرامی اسلام (ص) دارد، باید برای تقویت وحدت در بین مسلمانان مجاهدت کند.

دبیر شورای نگهبان عوامل تفرقه را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: آنان که با رفتار و گفتار خود به اتحاد امت اسلام ضربه می‌زنند یا عوامل آگاه دشمنان اسلام هستند و یا فهم‌شان از آموزه‌های دین اسلام اشتباه است.

آیت‌الله جنتی با اشاره به حوادث فلسطین افزود: اگر وحدت کامل در امت اسلامی ایجاد شده بود امکان نداشت رژیم اشغالگر قدس این ظلم‌های کم‌نظیر در تاریخ را در حق مردم مظلوم غزه روا دارد.

وی عنوان کرد: دشمنان اسلام مشوقان اصلی رفتار‌های تفرقه‌انگیز در بین مسلمانان هستند و تلاش برای ایجاد وحدت در امت اسلام، نتیجه مشخص دشمن‌شناسی و بصیرت دینی است.

دبیر شورای نگهبان همچنین حمله تروریستی و سبوعانه رژیم نامشروع صهیونی به صنعا را که به شهادت نخست‌وزیر و تعدادی از وزرای دولت انقلابی یمن انجامید، به شدت محکوم کرد.

وی این ضایعه بزرگ را به ملت قهرمان یمن تسلیت گفت و افزود: حماسه‌سازی این روز‌های مردم مومن و انقلابی یمن، از صفحات پرافتخار تاریخ بشریت است و شهادت این فرزندان شجاع و آزاده امت اسلام، خللی در اراده محکم مردم غیور یمن ایجاد نخواهد کرد.

آیت‌الله جنتی با اشاره به بی‌اثر بودن این جنایات در سرنوشت رژیم صهیونی تأکید کرد: سردمداران رژیم نامشروع اشغالگر قدس بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که چنین جنایت‌هایی نمی‌تواند مانع نابودی‌شان شود و دیری نخواهد پایید که پایان حیات ظالمانه‌شان بر صفحات عبرت‌آموز تاریخ اضافه شود.

دبیر شورای نگهبان در پایان هشدار داد: هرکس امروز در برابر رفتار‌های جنایت‌آمیز این رژیم پلید سکوت کند، شریک جرم اوست و به گسترش جنگ و رفتار‌های غیرانسانی کمک کرده است.