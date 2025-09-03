هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و طبق اصلاحیه قانون انتخابات، داوطلبان باید سه ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر بر طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات از ۲۱ تا ۲۷ مهر ماه و داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا از 24 تا 30 آبان ماه فرصت دارند تا از مسئولیت خود استعفا دهند.

مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شامل استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مديران كل ادارات استانداری، مديران كل، معاونان ادارات كل، دادستان‌ها، داديارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها و همچنین رؤسای بانك‌ها هستند.