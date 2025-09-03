مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران مازندران گفت: اختصاص سهمیه ویژه مسکن به ایثارگران و آزادگان و رفع موانع در حال انجام است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی با حضور سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران در شهرستان بهشهر برگزار شد.



در این مراسم که با حضور جمعی از آزادگان و خانواده‌های آنان تشکیل شد، مدیرکل بنیاد شهید مازندران به بیان نکاتی در خصوص وضعیت آزادگان استان و برنامه‌های حمایتی پرداخت.

سعید کهنسال در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آزاده و تبریک سالروز بازگشت آزادگان، بر نقش بی بدیل آنان در حفظ ارزش‌های انقلاب و ایستادگی در برابر دشمن تاکید کرد.

وی آزادگان را "نماد مقاومت" و "گنجینه‌های ارزشمند" توصیف کرد که با تحمل سختی‌های اسارت، درس آزادگی به ملت ایران آموختند.

کهنسال با اشاره به مشکل مسکن برخی آزادگان، از آنان خواست تا با ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن، برای حل این مشکل اقدام کنند.

در پایان این مراسم، از آزادگان حاضر با اهدای گل و هدایا تجلیل به عمل آمد که نشان از تکریم مقام شامخ این ایثارگران دارد.

همچنین در حاشیه این مراسم، شرکت کنندگان و آزادگان بر سر مزار آزادگان حاضر شده و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.