سید محسن دهنوی گزارشی کوتاهی از جلسه امروز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام سخنگوی این نهاد که در شبکه اجتماعی منتشر شده، به این شرح است:
با توجه به اهمیت موضوعات مختلف همچون «ساماندهی نیروهای شرکتی» و «ساعات کار اداری» جلسهای با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت، آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد. نمایندگان دغدغهها و نظراتشان را بیان کردند و رئیس مجمع تاکید کرد که نظرات نمایندگان به اعضای مجمع منتقل خواهد کرد تا بهترین تصمیم گرفته شود.