رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت از برگزاری پویش سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان از اول مهر خبر داد و گفت: وزارت بهداشت کانال تخصصی سلامت مدرسه در بستر سامانه شاد را برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز، والدین آنها، مدیران و معلمان مدارس ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صابر جباری اظهار کرد: موضوع سلامت مدارس و حفظ و ارتقای سلامت دانش‌آموزان، مدیران، معلمان و کارکنان مدارس همچنین سلامت اولیای دانش‌آموزان همواره برای وزارت بهداشت حائز اهمیت بوده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل کارگروهی تخصصی به نام «کارگروه سلامت مدارس» که متشکل از نمایندگانی از وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش است، راه‌اندازی شد و در این کارگروه موضوعات تخصصی و مسائل مشترک فی‌مابین به بحث گذاشته می‌شود.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید، مسائل مختلف مرتبط با سلامت دانش‌آموزان و مدارس مانند بهداشت محیط مدرسه، سلامت پایگاه‌های تغذیه و بوفه‌های مدارس، بیماری‌های مرتبط در مدارس به‌ویژه بیماری‌های واگیر، سبک زندگی و رویکرد‌هایی که به سلامت دانش‌آموزان و مدارس کمک می‌کند، در جلسه این کارگروه در ستاد وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

راه‌اندازی کانال تخصصی سلامت مدرسه در بستر سامانه شاد

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: اتفاق خوب دیگر، راه‌اندازی کانال تخصصی سلامت مدرسه در بستر سامانه شاد است که وزارت بهداشت برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز عزیز، والدین گرامی‌شان، مدیران و معلمان مدارس ایجاد کرده است.

جباری با بیان اینکه در این کانال پیام‌های بهداشتی تولیدی ارائه می‌شود که امیدواریم به توسعه سلامت در مدارس و متعاقب آن جامعه کمک کند، گفت: یکی از موضوعات مهم مورد بحث در جلسه امروز کارگروه سلامت مدارس، سنجش بدو ورود دانش‌آموزان در پایه‌های مختلف بود که وزارت بهداشت آن را رصد می‌کند همچنین توانمندسازی مراقبان که برنامه‌های آن تدوین شده و به مرور اجرایی می‌شود، نیز مطرح شد.

کمبود ۱۴ هزار مراقب سلامت

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تصریح کرد: حدود ۶ هزار مراقب سلامت در کشور داریم ولی نیاز کشور ۲۰ هزار مراقب است و ۱۴ هزار مراقب سلامت کم داریم که در این راستا یکی از اقدامات خوب دو سال اخیر، همکاری و هماهنگی با آموزش‌وپرورش برای تربیت دانشجوی رشته بهداشت مدرسه بوده است.

جباری یادآور شد: این کارشناسان در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت تربیت می‌شوند تا پس از فارغ‌التحصیلی به استخدام آموزش‌وپرورش درآمده و به توسعه، ترویج و ارتقای بهداشت و سلامت در مدارس کمک کنند.