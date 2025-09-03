وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیش‌بینی لازم در حوزه تامین دارو انجام شده و می‌توانم اعلام کنم که کمبود‌های دارویی کشور نسبت به سال قبل خیلی کمتر شده است.

کمبود‌های دارویی نسبت به سال قبل کمتر شده است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد و درباره تهیه دارو و تامین مواد اولیه خاطرنشان کرد: در مبادله ارز یا مواد اولیه‌ای که برای دارو لازم است؛ باید تامین ارز کنیم و طبیعتاً مبادله ارز در تحریم‌ها دچار مشکل می‌شود و برای تهیه دارو باید از مکانیزم‌های خاصی انجام شود.

وی افزود: خوشبختانه پیش‌بینی لازم انجام شده و می‌توانم اعلام کنم که کمبود‌های دارویی کشور نسبت به سال قبل بسیار کمتر شده است.

ظفرقندی درباره واکسن آنفولانزا نیز اظهار کرد: هم واردات و هم تولید داخلی واکسن آنفولانزا را داریم که کیفیت هر دو خوب است و مورد تایید سازمان غذا و دارو است؛ واکسن آنفولانزا در داروخانه‌های منتخب توزیع شده است.