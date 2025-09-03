نگاهی به یک مستند و دو برنامه تلویزیونی
مستند «خودروهای رویایی»، از شبکه مستند پخش میشود. برنامههای «تهران ۲۰» و «نوسان»، هم به ترتیب به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی و نرخ سرویس مدارس و گروگانگیری مهدیه اسفندیاری، دختر آزاده ایرانی در فرانسه، میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مستند آمده است: رابرت داونی جونیور با عشق به خودروهای کلاسیک، آنها را بازسازی میکند، اما این بار با نگاهی به آینده. او ماشینهای قدیمی محبوبش را با حفظ روح اصیلشان، به نسخههایی مدرن، سریعتر و سازگار با محیط زیست تبدیل کرده تا هم زیبایی گذشته را حفظ کند و هم با چالشهای امروز مقابله کند.
مستند «خودروهای رویایی»، از شنبه ۱۵ شهریور تا پنج شنبه ۲۰ شهریور، هر شب ساعت ۲۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می شود.
بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت و بررسی نرخ سرویس مدارس موضوع گفتگوی امشب برنامه «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران پخش میشود.
برنامه «تهران ۲۰»، میزبان سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران است تا درخصوص وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت و بررسی نرخ سرویس مدارس گفتوگو کند.
این برنامه به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰، پخش می شود.
در برنامه امشب «نوسان»، با اجرای محمد طادی، خواهر مهدیه اسفندیاری بانوی آزاده ایرانی بازداشت پلیس فرانسه، مهمان برنامه خواهد بود تا ابعاد تازهای از وضعیت او را بازگو کند.
این برنامه با اجرای محمد طادی، قرار است روایتگر شش ماه گروگانگیری مهدیه اسفندیاری، دختر آزاده ایرانی در فرانسه باشد و با حضور خواهر او به ابعاد مختلف این ماجرا بپردازد.
این حضور در راستای پیگیری وضعیت این بانوی ایرانی و آگاهسازی افکار عمومی از شرایط وی در بند پلیس فرانسه صورت میگیرد.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ سالهای است که از حدود ۸ سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی میکرد و در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ توسط پلیس فرانسه به اتهام حمایت از تروریسم بازداشت شد.
برنامه «نوسان»، هر شب بعد از خبر ۲۰:۳۰، از شبکه دو پخش می شود.