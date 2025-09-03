مستند «خودرو‌های رویایی»، از شبکه مستند پخش می‌شود. برنامه‌های «تهران ۲۰» و «نوسان»، هم به ترتیب به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی و نرخ سرویس مدارس و گروگان‌گیری مهدیه اسفندیاری، دختر آزاده ایرانی در فرانسه، می‌پردازد.

نگاهی به یک مستند و دو برنامه تلویزیونی

نگاهی به یک مستند و دو برنامه تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مستند آمده است: رابرت داونی جونیور با عشق به خودرو‌های کلاسیک، آنها را بازسازی می‌کند، اما این بار با نگاهی به آینده. او ماشین‌های قدیمی محبوبش را با حفظ روح اصیل‌شان، به نسخه‌هایی مدرن، سریع‌تر و سازگار با محیط زیست تبدیل کرده تا هم زیبایی گذشته را حفظ کند و هم با چالش‌های امروز مقابله کند.

مستند «خودرو‌های رویایی»، از شنبه ۱۵ شهریور تا پنج شنبه ۲۰ شهریور، هر شب ساعت ۲۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می شود.