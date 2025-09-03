به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، از راه‌اندازی قابلیت انقلابی «ارزیابی پیشینه تقنینی طرح‌ها و لوایح» در سامانه دستیار هوشمند قوانین خبر داد و گفت: این سیستم پیشرفته که با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی توسعه یافته، برای نخستین بار در ایران، امکان بررسی هوشمند و پیشگیرانه تداخل، تشابه و تعارض قوانین جدید با قوانین مصوب قبلی را فراهم می‌کند.

وی افزود: این نوآوری بزرگ که گامی اساسی در عملیاتی کردن ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است، به نمایندگان مجلس، دولت، شورای عالی استان‌ها و حتی عموم مردم و خبرگان این امکان را می‌دهد تا قبل از ارسال یا تصویب هر طرح و لایحه‌ای، با استفاده از سه روش «مشابهت‌یابی معنایی»، «موضوعی» و «لفظی»، پیشینه تقنینی آن را به دقت ارزیابی کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: این سامانه با شناسایی هوشمند احکام تکراری، متعارض یا مرتبط، از «تورم قانونی» و «نسخ ضمنی» قوانین جلوگیری کرده و زمینه را برای ارایه پیشنهاد‌های قانونی دقیق‌تر و استاندارد از سوی مردم و متخصصان فراهم می‌سازد. انتظار می‌رود این ابزار، تحولی شگرف در ارتقای کیفیت نظام قانونگذاری و صیانت از حقوق عامه ایجاد کند.