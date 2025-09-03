معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر تقویت همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی ایران و روسیه در حوزه صنایع دستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ نشست تخصصی با حضور مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون سفیر، رایزن اقتصادی، رایزن فرهنگی ، نماینده وزارت امور خارجه و نمایندگان فرهنگی و اقتصادی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد.

این نشست بر توسعه صادرات صنایع دستی، بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی بین ایران و روسیه با محوریت صنایع دستی و استفاده از ظرفیت‌های سینمایی برای معرفی فرهنگ ایران و تمرکز داشت.

در این جلسه، بر همکاری حرفه‌ای سفارت ایران در مسکو با بخش‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و تخصصی در روسیه تأکید و همچنین، همکاری مطلوب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و اعلام آمادگی هشت کشور برای همکاری مطرح شد. درخواست رفع مشکلات گمرکی برای تسهیل صادرات نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود.

معاون سفیر ایران در مسکو بر اهمیت تعامل فرهنگی و همکاری با نهادهای فرهنگی روسیه تأکید کرد. استفاده از صنایع دستی با رویکرد اقتصادی، به‌ویژه معرفی آن در فیلم‌ها و سریال‌های روسی، به‌عنوان راهکاری برای ترویج فرهنگ ایرانی پیشنهاد شد.

برای اولین بار، استفاده از خدمات سینمایی ایران، از جمله لوکیشن‌ها و شهرک‌های سینمایی، توسط کارگردانان مطرح روسی مطرح شد که می‌تواند به شناخت بهتر فرهنگ، جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی ایران منجر شود. این ابتکار بدون نیاز به سرمایه‌گذاری، آورده اقتصادی یک میلیون و سیصد هزار یورویی برای ایران به همراه داشته است.

در این نشست، بر اهمیت اقتصاد فرهنگ و فعالیت‌هایی که بدون سرمایه‌گذاری، آورده مالی ایجاد می‌کنند، تأکید شد. علاقه مردم روسیه به صنایع دستی ایرانی و ضرورت تحقیق درباره نحوه مصرف این محصولات توسط روس‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت. تهیه بروشورهایی به زبان ساده برای معرفی صنایع دستی به عموم مردم روسیه، انجام اقدامات تبیینی و ترویجی، و ارائه اطلاعات کافی از جمله عکاسی حرفه‌ای از صنایع دستی از دیگر برنامه‌های پیشنهادی بود.

صنایع دستی شاخص ایرانی مانند نمدبافی، سوزن‌دوزی و فرش‌بافی به‌عنوان محصولات کلیدی برای معرفی به بازار روسیه مطرح شدند. همچنین، همکاری چهار نماینده ایرانی برای فروش صنایع دستی در مسکو و امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های پست ایران و روسیه برای تسهیل صادرات، با تأکید بر نظارت بر کیفیت و زمان‌بندی ارسال سفارش‌ها، مورد بحث قرار گرفت.

شناسایی علایق و نیازهای مردم روسیه در حوزه صنایع دستی، تشکیل اتحادیه شهرهای جهانی صنایع دستی و پیگیری اهداف آن توسط استانداری‌ها و شهرداری‌ها، و پیشنهاد استفاده از صنایع دستی در هتل‌های زنجیره‌ای و اتاق بازرگانی ایران از دیگر محورهای این نشست بود.

برگزاری حراج آثار فاخر صنایع دستی ایران در روسیه و برپایی نمایشگاه‌های زنده صنایع دستی در جشن‌های ملی سفارت ایران از دیگر پیشنهادات مطرح‌شده بود.

همچنین در این نشست بر ارائه قصه‌ها و داستان‌های جذاب درباره صنایع دستی برای جلب توجه خریداران تأکید شد .

این نشست گامی مهم در راستای تقویت همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی ایران و روسیه و ترویج صنایع دستی ایرانی در بازارهای بین‌المللی به‌شمار می‌رود.