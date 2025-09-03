تسهیل صادرات مرکبات مازندران با همکاری گمرک آستارا در نشست میز ملی مرکبات در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی تقیپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در نشست میز ملی مرکبات در ساری گفت: این استان آمادگی دارد زمین لازم برای طرحهای زیرساختی صادرات در گمرک آستارا را در اختیار قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از قاچاق و تغییر محصولات باغی در زمان حمل، افزود: صدور برگ قرنطینه باید صرفاً در استانهای تولیدکننده انجام شود و صدور آن در استانهای غیرتولیدکننده موجب افت کیفیت و از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد.
جلالی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور نیز در این نشست گفت: صادرات محصولات باغی با برگ به دلیل احتمال انتقال آفات ممنوع است و کارشناسان جهاد کشاورزی و باغداران باید بهطور مستمر آفت مگس مدیترانه را در باغها رصد کنند. وی افزود: با رعایت شیوهنامههای جهانی، صادرات کیوی مازندران در شرایط مطلوبی قرار دارد.
جلالی مقدم با اشاره به ممنوعیت صادرات کیوی از ۱۵ تیر تا ۱۵ مهر هشدار داد: صادرات تهلنجی و کولبری این محصول میتواند بازار جهانی ایران را به خطر بیندازد.
انصاریان، مدیرکل گمرک آستارا نیز گفت: محدودیتهای جمهوری آذربایجان در تردد کانتینرها موجب خواب ناوگان صادراتی شده است، اما در حال مذاکره هستیم تا روزانه ۸۰۰ کانتینر از این مرز به آذربایجان ترانزیت شود.
امیر جمشیدی، مدیرکل گمرکات مازندران نیز از حضور مأموران گمرک در مراکز سورتینگ و صدور مستقیم اظهارنامه خبر داد و گفت: این اقدام سرعت صادرات مرکبات استان را افزایش خواهد داد.
مولایی قرا سرپرست اداره کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از حضور واسطه گران کشورهای همجوار برای خرید مرکبات مازندران در باغهای استان انتقاد کرد که موجب از دست رفتن نشان مرکبات مازندران در بازارهای صادراتی می شود.
قلی زاده سرمایه گذار پایانه صادراتی محصولات کشاورزی مازندران در جویبار نیز در این شست گفت: هر چند صادرات کیوی در این بازه زمانی ممنوع است اما کیوی در بسته های دیگر محصولات باغی صادر می شود که باعث کاهش قیمت این محصول در فصل صادرات خواهد شد.