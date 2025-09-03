رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با تأکید بر لزوم پیوند فناوری‌های فضایی با زندگی روزمره، گفت: صنعت فضایی باید نقش خود را در حوزه‌هایی، چون کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع آب و مدیریت بحران نشان دهد و ایران نیز باید در آن سهم‌آفرین باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در نشست مدیران کل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شمال‌غرب کشور با اشاره به «پارادایم شیفت» یا همان «دگرگونی بنیادین» در صنعت فضایی کشور، بر ضرورت حرکت به سمت پرتاب ماهواره برای ارائه سرویس‌های ارتباطی، سنجشی و ناوبری تأکید کرد و گفت: ماهواره‌های ارتباطی نه‌تنها برای تأمین نیازهای ملی در حوزه ارتباطات بلکه برای خودکفایی و ساخت داخل نیز در دستور کار قرار دارند.

وی افزود: ماهواره ناهید ۲ نمونه‌ای از این دست است که اخیراً پرتاب شد. همچنین منظومه‌های ماهواره‌ای و مأموریت‌های سنجشی با ماهواره خیام و دیگر ماهواره‌های آماده پرتاب، مسیر تازه‌ای را در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضایی کشور رقم می‌زنند.

یزدانیان گفت: ماهواره خیام با قدرت تفکیک یک متر، امکان پایش دقیق منابع آب، محصولات کشاورزی، کانون‌های گرد و غبار، بهره‌برداری غیرقانونی معادن و تغییرات اقلیمی را فراهم کرده است و تاکنون درخواست‌های متعددی از دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از تصاویر آن دریافت شده است. به گفته او، قیمت تصاویر داخلی در مقایسه با نمونه خارجی بسیار رقابتی است و دسترسی آن برای استان‌ها تسهیل خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران استانی و دستگاه‌های اجرایی حاضر، با اشاره به نیازهای متنوع خود در حوزه‌های مدیریت منابع آب، کشاورزی هوشمند، پایش زمین‌های زراعی، مدیریت بحران، مقابله با گرد و غبار و توسعه خدمات شهری، بر ضرورت استفاده هرچه بیشتر از فناوری‌های فضایی تأکید کردند.

آنان ابراز داشتند برای اجرای بسیاری از مأموریت‌های کلان و منطقه‌ای، بهره‌گیری از داده‌های فضایی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و پژوهشگاه فضایی ایران می‌تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اهمیت فناوری‌های راداری (SAR) برای تصویربرداری در شرایط ابری، از توسعه محموله‌های سار فضاپایه، هواپایه و بالن‌پایه خبر داد و اظهار داشت: حداقل هر استان باید یک بالن ارتباطی ویژه بحران در اختیار داشته باشد تا در شرایط اضطراری، امکان ارتباط مطمئن و پایش منطقه‌ای فراهم شود.

وی افزود: بالن‌های طراحی‌شده در پژوهشگاه فضایی ایران، نمونه‌ای منحصربه‌فرد و بومی هستند که ایستگاه زمینی نسل دوم آن نیز در تبریز ساخته شده است.

یزدانیان خاطرنشان کرد: صنعت فضایی باید در زندگی مردم خود را نشان دهد؛ از کشاورزی هوشمند و مدیریت منابع آب تا مدیریت بحران، بیمه محصولات و خدمات شهری. این فصل تازه در کاربردهای فضایی کشور، همان دگرگونی بنیادینی است که صنعت فضایی در جهان رقم زده و ایران نیز باید در آن سهم‌آفرین باشد.