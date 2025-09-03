پخش زنده
انجمن علوم صوتی ایران در راستای شناسایی، تکریم و تقدیر از مولفان، مترجمان و ناشران برتر در حوزه علوم صوتی، اولین جایزه دوسالانه کتاب علوم صوتی (صوتیّات) ایران را برگزار میکند.
این جایزه با هدف شناسایی و معرفی کتابهای برتر در زمینه علوم صوتی، تشویق جامعه علمی به تولید محتوای کیفی و کاربردی، توسعه و غنیسازی منابع مکتوب در حوزه صوتیّات و ایجاد پیوند بین پژوهش و انتشار در حوزه تخصصی علوم صوتی، برنامهریزی شده است.
این فراخوان مختص آثاری است که در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشد. آثاری در فرآیند داوری ارزیابی خواهند شد که دارای برگه اعلام وصول باشند و کتابهای کمکدرسی در هدفگذاری جایزه قرار ندارند.
متقاضیان شرکت در فراخوان حداکثر تا تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند تا نسبت به تحویل آثار در دو نسخه به دبیرخانه جایزه به نشانی «تهران، خیابان ایرانشهر، ساختمان ۴۷، واحد ۳، کدپستی ۱۵۸۱۶۳۳۹۳۶» اقدام کنند.