وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به استان قم، با حضور در نمایشگاه توانمندی‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری، ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این استان راهبردی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ،سیدرضا صالحی‌امیری امروز در سفر رسمی دو روزه خود به استان قم ، از نمایشگاه توانمندی‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری که در ساختمان اتاق بازرگانی قم برپا شده است، بازدید کرد، رویدادی که می‌تواند نقطه عطفی در پیوند اقتصاد، صنعت و گردشگری قم با مسیر توسعه ملی باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدید، با اشاره به جایگاه قم به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی زیارت و گردشگری کشور، به استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری استان، تاکید کرد.

نمایشگاه توانمندی‌های قم با حضور گسترده فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارآفرینان، شامل غرفه‌های تخصصی، معرفی محصولات تولیدی و ارائه طرح‌های توسعه‌ای استان است که فرصت مغتنمی را برای معرفی ظرفیت‌های راهبردی قم به سرمایه‌گذاران و تصمیم‌سازان فراهم کرده است.

این رویداد، علاوه بر نمایش اقتدار تولیدی و اقتصادی قم، بستر تعامل میان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان گردشگری را تقویت می‌کند و می‌تواند نقطه عزیمت تازه‌ای برای ارتقای جایگاه قم در عرصه اقتصاد ملی و صنعت گردشگری کشور باشد.