به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی گناباد گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید سالاری هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ علی رجبی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی دقیق خودروی مورد نظر، مقدار ۸۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که‌ در این خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.

وی ادامه داد: در این زمینه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.