بیست‌ودومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با شعار «مدرسه‌ای به وسعت ایران زمین» و برگزاری ۱۲۰ کارگاه آموزشی در ۳۱ شهر و حضور بیش از دو هزار هنرجو از ۲۰ مرداد آغاز شده و تا مهرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرحله نخست این کارگاه‌ها در قالب ۴۸ دوره ۱۵‌روزه با کلاس‌های سه‌ساعته، همزمان در ۳۱ شهر کشور برگزار شد و مرحله دوم از ۸ تا ۲۳ شهریور در دیگر شهر‌ها ادامه می‌یابد. تاکنون ۵ هزار و ۴۰۰ ساعت آموزش ثبت شده و ۲ هزار و ۱۵۰ هنرجو زیر نظر ۴۸ مدرس و استاد برجسته در این کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند. پس از پایان دوره‌های آموزشی در ۲۴ شهریور، از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر سمینار‌ها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی برگزار خواهد شد و از ۱۲ مهر نیز اجرا‌های غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره آغاز می‌شود.

گستره جغرافیایی جشنواره در این دوره، شهرهایی، چون میرجاوه، قصرقند، سوسنگرد، آشخانه، میناب، جلفا، سنندج، ملایر، بهشهر، رشت، بندرانزلی، ساری و مریوان را در بر می‌گیرد؛ شهر‌هایی که از جمله میزبانان کارگاه‌ها خواهند بود که در مجموع ۶۴ شهر کشور متقاضی میزبانی بوده‌اند.

کارگاه‌های آموزشی این دوره، حوزه‌های متنوعی از نمایش‌های سنتی؛ از جمله شبیه‌خوانی، نقالی، تخت‌حوضی، نمایش‌های عروسکی سنتی، شاهنامه‌خوانی، حرکات آیینی اقوام و نقل‌های موسیقایی محلی را در بر می‌گیرند.

در میان استادان حاضر در این برنامه‌ها نام‌هایی، چون جواد انصافی، علی فتحعلی، داوود داداشی، احمد عزیزی، مهدی دریایی، ابراهیم ارقمی، جواد حیدرپور، حسین ظاهری، حسن طاهری‌زاده، پریسا سیمین‌مهر، افسانه غریب‌نواز، مریم تواسونی، رضوان سنجابی، هواس پلوک، عبدالحکیم بهار، پژمان پهلوانی، قاسم مهرنیا، جمشید داورپناه، منوچهر محمدپور، خسرو نایبی‌فر و علی‌اصغر لشکری به چشم می‌خورد؛ استادانی که بسیاری از آنها به‌عنوان گنجینه‌های زنده نمایش‌های سنتی ایران شناخته می‌شوند.

یکی از اهداف اصلی جشنواره در این دوره، توجه به مناطق کمتر برخوردار و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی است. در همین راستا، از امکانات محلی شهر‌های کوچک و مرزی بهره گرفته شده و معلمان بومی در کنار استادان حرفه‌ای در فرآیند آموزش مشارکت می‌کنند. همچنین آموزشگاه‌ها و مؤسسات خصوصی نیز در برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌ها همکاری دارند.

بیست‌ودومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی و به دبیری سیاوش ستاری برگزار می‌شود.