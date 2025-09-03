امروز: -
ناوگان جهانی صمود، بزرگترین ماموریت انسانی برای شکستن محاصره نوار غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲- ۱۶:۰۳
برچسب ها: غزه ، کمک‌های بشردوستانه ، شکستن محاصره
