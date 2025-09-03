به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان "یونیفل"، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "پهپاد‌های اسرائیلی روز سه شنبه چهار بمب را در نزدیکی نیرو‌های حافظ صلح پرتاب کردند؛ این در حالی است که نیرو‌ها مشغول برداشتن موانع نزدیک به "خط آبی" بودند که مانع دسترسی به یکی از مواضع سازمان ملل شده بود".

در این بیانیه تأکید شده است که این حمله، خطرناک‌ترین حمله به نیرو‌ها و اموال یونیفل از زمان توافق آتش‌بس بین لبنان و اسراییل در نوامبر گذشته تاکنون محسوب می‌شود.

همزمان، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد: رژیم صهیونیستی دو حمله هوایی به مناطق "علی الطاهر"، "خراج کفر تبنیت" و "النبطیه الفوقا" انجام داده که موجب لرزش شدید خانه‌های اطراف شده است.

ارتش این رژیم نیز با پخش اعلامیه‌هایی تحریک‌آمیز در شهرک "عیتا الشعب" دست به جنگ روانی زده است.

به گفته منابع محلی، یک فروند موشک نیز در مسیر "درب القمر" در منطقه "میفدون" سقوط کرده اما منفجر نشده است، نهاد‌های ذی‌ربط در حال بررسی و اتخاذ اقدامات لازم هستند.

این تحولات همزمان با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به مأموریت نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان تا پایان سال آینده صورت گرفته است.

این مأموریت که نزدیک به پنج دهه ادامه داشت، بنا به درخواست ایالات متحده و متحد آن، "اسرائیل"، خاتمه می‌یابد.

نیرو‌های یونیفل در این مدت نقش مهمی به‌عنوان منطقه حائل میان حزب‌الله و ارتش صهیونیستی ایفا کرده‌اند.