معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما انقلاب اسلامی را فدای فرد و جناحهای سیاسی نمیکنیم، بلکه خود را فدای انقلاب و این نظام میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «حسین معروفی» معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در جلسه شبکهسازی هیئتهای تفقد اقشار بسیج استان گلستان که در گرگان برگزار شد، اظهار داشت: ما در این دوره باید عباسگونه عمل کنیم؛ حضرت عباس (ع) بصیرت داشت و ما نیز باید بصیرت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
سردار معروفی در ادامه به خصوصیات اخلاقی شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حسین سلامی اشاره و عنوان کرد: از ویژگیهای بارز سپهبد شهید سلیمانی و سپهبد شهید سلامی ولایتمداری و ولایتپذیری آنان بود؛ این شهدای عزیز مطیع محض ولایت فقیه بودند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه «بسیج» بزرگترین تشکیلات انقلاب اسلامی است، افزود: در بسیج، نگاه ما به خروجی آن است؛ نه به ورودی، ما خروجی را معراج میبینیم و امام (ره) هم در دوران جنگ تحمیلی باعث معراجیشدن خیلیها شد.
وی تصریح کرد: شبکهسازی و تفقد یک طرح پیشگیری و نخبگی است که مختص بسیجیان نیست، بلکه همه افراد جامعه میتوانند در آن حضور داشته باشند؛ شبکهسازی پایه است.
سردار معروفی اظهار داشت: ما انقلاب اسلامی را فدای فرد و جناحهای سیاسی نمیکنیم، بلکه خود را فدای انقلاب و این نظام میکنیم. نگاه فرماندهان شهید و فرمانده کل سپاه نیز همین است.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: در طرح تفقد باید از عدهای که پای حقیقت مردم و نظام ایستادهاند، تشکر و قدردانی کرد؛ به فرموده حاج قاسم، اگر کسی با نخ قرقره به نظام وصل است، او را با ریسمان نگهدارید.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت نخبگان جامعه، عنوان کرد: امروز باید نقش نخبگان را جدی بگیریم و در شبکهسازی نیز به نقش نخبگان در عرصههای مختلف اهمیت بدهیم.
سردار معروفی یادآور شد: دفاع مقدس ۱۲ روزه باعث انسجام بیشترِ ملت ایران شد و در پی آن، بیشتر به این نکته رسیدیم که نیازمند «وحدت» هستیم؛ بر همین اساس، نیاز است که هفته وحدت را بهتر از گذشته برگزار کنیم؛ زیرا پیامبر اکرم (ص) مرکز ثقل وحدت است.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین افزود: در جنگ تحمیلی آمریکایی و اسرائیلی، دست خدا از آستین مردم بیرون آمد؛ چون آنها در هیچیک از برنامههای خود موفق نشدند و همه اینها به خاطر درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.
وی با بیان اینکه ملت ایران یک ملت استثنایی است، خاطرنشان کرد: اگر این ملت سال ۶۱ هجری قمری در کربلا بودند، تاریخ را عوض میکردند؛ چون به فرموده حاج قاسم عزیز، این ملت، ملت امام حسین (ع) است.