به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرمانده سپاه فتح استان و مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد با برگزاری آئینی با مشارکت شبکه دنا و سپاه فتح استان در سالن امام خمینی (ره) صدا و سیما از خبرنگاران و راویان اربعین استان تجلیل شد.

مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: ۲۴۴ خبرنگار در دوران دفاع مقدس، جان خود را برای روایت حقیقت فدا کردند که از این تعداد شهید خبرنگار ۱۲ شهید در جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.

سید شهریار گنجی با بیان اینکه نخستین خبرنگار شهید دفاع مقدس، فرشته باقری، فرزند سردار شهید محمد باقری بود، افزود: شهدای رسانه‌ای، از جمله فاطمه صالحی، معصومه عظیمی، محمد جواد الوندی، نیما رجب‌پور و دیگر شهدای رسانه، همگی با روحیه جهادی و اخلاق‌مداری در جبهه اطلاع‌رسانی و روایتگری حاضر بودند.

گنجی با بیان اینکه رسالت خبرنگاری و روایت‌گری خصوصاً در ایام اربعین، وظیفه‌ای الهی و اجتماعی نیازمند مسئولیت‌پذیری، شجاعت است، اضافه کرد: خبرنگاران اگر متعهدانه و آگاهانه، در برابر جامعه و انسانیت رسالتشان را انجام دهند، خداوند خودش حامی و حسابرس آنان است.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران و راویان اربعین در خلق شور و همبستگی ملی، در پیاده روی اربعین، ادامه داد: امسال با همکاری شبکه دنا و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با راه‌اندازی پویش بزرگ رسانه‌ای اربعین، بیش از ۷۰۰ اثر تصویری و پیام ویدیویی از راویان اربعین استان جمع‌آوری شد، که این میزان مشارکت مردمی در سطح ملی بی‌سابقه و بیانگر پویایی و انگیزه وصف‌ناپذیر اصحاب رسانه در بازنمایی اتحاد امت اسلامی است.

مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد بر اهمیت امیدآفرینی از پیشرفت‌های کشور تاکید کرد و گفت: امروز با وجود سلطه رسانه‌های جهانی و تلاش دشمنان برای تحریف حقیقت، اصحاب رسانه‌ای وظیفه دارند واقعیت‌های نظام، پیشرفت‌های کشور و ظرفیت‌های مردم ایران را برجسته کنند.

سید شهریار گنجی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین و روایت پیشرفت، افزود: رسانه‌های جهانی هرگز حقیقت توانمندی‌ها، پیشرفت‌ها و ظرفیت‌های ملت ایران را بازتاب نمی‌دهند این ما هستیم که باید با ابتکار، روایت‌گری و تولید ابرپیام‌ها، صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم.

گنجی با اشاره به اینکه دشمنان تلاش می‌کنند از طریق شبکه‌های معاند، جنگ روایت‌ها را به راه بیاندازند افزود: آنچه ما باید از ابن رستانه‌ها یاد بگیریم استفاده موثر از رسانه‌های نوین و شهروندخبرنگاران برای بازنمایی واقعیت است.

وی با بیان اینکه هر شهروند ایرانی که تلفن همراه دارد، می‌تواند با آگاهی و مسئولیت‌پذیری نقش یک رسانه‌گر فعال را ایفا کند، اضافه کرد: امروز ه در جنگ رسانه‌ای، هر تلفن همراه می‌تواند یک رسانه باشد و هر جوان ایرانی قادر است در جبهه روایتگری و روشنگری نقشی اثرگذار و فرصتی ارزشمند در تبیین حقیقت و پیشرفت ایفا کند.

مدیرکل صدا و سیمای استان ادامه داد: در نبرد میان ابر رسانه‌های معاند غربی و ابر پیام‌های حقیقت ایران مقتدر، آنچه ماندگار خواهد شد، پیام عاشورایی حق و عدالت است که با فهم صحیح از جهاد تبیین و روایتگری در اربعین حسینی تجلی یافت.

گنجی در ادامه به نقش محوری خلاقیت، تخصص و سواد رسانه‌ای در تولید محتوای مؤثر اشاره کرد و گفت: موفقیت‌های اخیر در ایام اربعین، نمونه‌ای روشن از قدرت روایتگری مردمی است که می‌تواند با تولید پیام‌های اثرگذار و خلاقانه، نقشه‌های دشمنان را خنثی کند و حقیقت ایران را به جهان نشان دهد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کلان و حمایت قدرت‌های جهانی از رسانه‌های معاند برای هدف قرار دادن افکار عمومی ملت ایران، افزود: تجربه نشان می‌دهد در نبرد رسانه‌ای، کیفیت پیام و خلاقیت در روایتگری از کمیت و امکانات برتر است.

مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تثبیت فکر راهبردی در رسانه ایرانی، سرمایه حقیقی ما است، اضافه کرد: ضریب تأثیر ابر پیام‌های حقیقت بالاتر از ابر رسانه‌های غربی است.

همچنین در این مراسم چند نفر از خبرنگاران به نمایندگی از اصحاب رسانه‌ها به بیان خواست‌ها و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند

در پایان این آیین، از خبرنگاران و راویان فعال اربعین تجلیل شد.