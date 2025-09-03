گنجی:اصحاب رسانهای وظیفه دارند واقعیتهای نظام و پیشرفتهای کشور را برجسته کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرمانده سپاه فتح استان و مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد با برگزاری آئینی با مشارکت شبکه دنا و سپاه فتح استان در سالن امام خمینی (ره) صدا و سیما از خبرنگاران و راویان اربعین استان تجلیل شد. مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: ۲۴۴ خبرنگار در دوران دفاع مقدس، جان خود را برای روایت حقیقت فدا کردند که از این تعداد شهید خبرنگار ۱۲ شهید در جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند. سید شهریار گنجی با بیان اینکه نخستین خبرنگار شهید دفاع مقدس، فرشته باقری، فرزند سردار شهید محمد باقری بود، افزود: شهدای رسانهای، از جمله فاطمه صالحی، معصومه عظیمی، محمد جواد الوندی، نیما رجبپور و دیگر شهدای رسانه، همگی با روحیه جهادی و اخلاقمداری در جبهه اطلاعرسانی و روایتگری حاضر بودند. گنجی با بیان اینکه رسالت خبرنگاری و روایتگری خصوصاً در ایام اربعین، وظیفهای الهی و اجتماعی نیازمند مسئولیتپذیری، شجاعت است، اضافه کرد: خبرنگاران اگر متعهدانه و آگاهانه، در برابر جامعه و انسانیت رسالتشان را انجام دهند، خداوند خودش حامی و حسابرس آنان است. وی با اشاره به نقش خبرنگاران و راویان اربعین در خلق شور و همبستگی ملی، در پیاده روی اربعین، ادامه داد: امسال با همکاری شبکه دنا و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با راهاندازی پویش بزرگ رسانهای اربعین، بیش از ۷۰۰ اثر تصویری و پیام ویدیویی از راویان اربعین استان جمعآوری شد، که این میزان مشارکت مردمی در سطح ملی بیسابقه و بیانگر پویایی و انگیزه وصفناپذیر اصحاب رسانه در بازنمایی اتحاد امت اسلامی است. مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد بر اهمیت امیدآفرینی از پیشرفتهای کشور تاکید کرد و گفت: امروز با وجود سلطه رسانههای جهانی و تلاش دشمنان برای تحریف حقیقت، اصحاب رسانهای وظیفه دارند واقعیتهای نظام، پیشرفتهای کشور و ظرفیتهای مردم ایران را برجسته کنند. سید شهریار گنجی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین و روایت پیشرفت، افزود: رسانههای جهانی هرگز حقیقت توانمندیها، پیشرفتها و ظرفیتهای ملت ایران را بازتاب نمیدهند این ما هستیم که باید با ابتکار، روایتگری و تولید ابرپیامها، صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم. گنجی با اشاره به اینکه دشمنان تلاش میکنند از طریق شبکههای معاند، جنگ روایتها را به راه بیاندازند افزود: آنچه ما باید از ابن رستانهها یاد بگیریم استفاده موثر از رسانههای نوین و شهروندخبرنگاران برای بازنمایی واقعیت است. وی با بیان اینکه هر شهروند ایرانی که تلفن همراه دارد، میتواند با آگاهی و مسئولیتپذیری نقش یک رسانهگر فعال را ایفا کند، اضافه کرد: امروز ه در جنگ رسانهای، هر تلفن همراه میتواند یک رسانه باشد و هر جوان ایرانی قادر است در جبهه روایتگری و روشنگری نقشی اثرگذار و فرصتی ارزشمند در تبیین حقیقت و پیشرفت ایفا کند. مدیرکل صدا و سیمای استان ادامه داد: در نبرد میان ابر رسانههای معاند غربی و ابر پیامهای حقیقت ایران مقتدر، آنچه ماندگار خواهد شد، پیام عاشورایی حق و عدالت است که با فهم صحیح از جهاد تبیین و روایتگری در اربعین حسینی تجلی یافت. گنجی در ادامه به نقش محوری خلاقیت، تخصص و سواد رسانهای در تولید محتوای مؤثر اشاره کرد و گفت: موفقیتهای اخیر در ایام اربعین، نمونهای روشن از قدرت روایتگری مردمی است که میتواند با تولید پیامهای اثرگذار و خلاقانه، نقشههای دشمنان را خنثی کند و حقیقت ایران را به جهان نشان دهد. وی با اشاره به سرمایهگذاریهای کلان و حمایت قدرتهای جهانی از رسانههای معاند برای هدف قرار دادن افکار عمومی ملت ایران، افزود: تجربه نشان میدهد در نبرد رسانهای، کیفیت پیام و خلاقیت در روایتگری از کمیت و امکانات برتر است. مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تثبیت فکر راهبردی در رسانه ایرانی، سرمایه حقیقی ما است، اضافه کرد: ضریب تأثیر ابر پیامهای حقیقت بالاتر از ابر رسانههای غربی است. همچنین در این مراسم چند نفر از خبرنگاران به نمایندگی از اصحاب رسانهها به بیان خواستها و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند در پایان این آیین، از خبرنگاران و راویان فعال اربعین تجلیل شد.
خبرنگاری، مسئولیتی الهی در روایت حقیقت جامعه است خبرنگاری، مسئولیتی الهی در روایت حقیقت جامعه است خبرنگاری، مسئولیتی الهی در روایت حقیقت جامعه است خبرنگاری، مسئولیتی الهی در روایت حقیقت جامعه است خبرنگاری، مسئولیتی الهی در روایت حقیقت جامعه است خبرنگاری، مسئولیتی الهی در روایت حقیقت جامعه است خبرنگاری، مسئولیتی الهی در روایت حقیقت جامعه است