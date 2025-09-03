شرکت مالک فروشگاه‌های زنجیره‌ای تسکو (Tesco) در انگلیس، هشدار داد: در یکی از فراورده مرغی این شرکت، مواد مرگبار حساسیت زا وجود دارد و از خریداران خواست تا آنها را به فروشگاه‌ها بازپس دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه دیلی میل نوشت: شرکت تسکو از خریداران یک نوع غذای حاوی گوشت مرغ این شرکت خواست تا در صورت خرید این ماده غذایی، فورا آن را به فروشگاه‌ها بازپس دهند، زیرا این ماده غذایی، برای افرادی که حساسیت شدید غذایی دارند، خطرمرگ به همراه دارد.

دیدبان سلامت غذایی در انگلیس، مردم را از خرید این ماده غذایی شرکت "تسکو" برحذر داشته است. "آژانس استاندارد‌های غذا" (Food Standards Agency) در انگلیس شرکت‌ها را موظف کرده است با چسباندن نشانگانی به طور دقیق مردم را از محتوای مواد غذایی مطلع کنند، این نهاد نظارتی با انتشار هشداری نوشت این مواد غذایی، بدون درج محتوا بوده و نباید فروخته می‌شد.

روزنامه دیلی میل نوشت: تکه‌های گوشت مرغی که شرکت "تسکو" می‌فروشد حاوی خردل و تخم مرغ است در حالی که بر روی بسته‌های آن، هیچ هشداری در این باره نوشته نشده است.

به نوشته این روزنامه، این گونه مواد برای افراد حساس به مواد غذایی، خطرناک است.

شرکت "تسکو" از خریداران بسته‌های غذایی یاد شده خواست است آن‌ها را حتی بدون در دست داشتن رسید، به فروشگاه‌ها بازگردانند و پول خود را پس بگیرند.

شرکت "تسکو" در انگلیس، از حامیان رژیم اشغالگر قدس به شمار می‌رود و به همین علت، مورد تحریم افراد و سازمان‌های هوادار فلسطین قرار دارد.

به گزارش این سازمان‌های هوادار فلسطین، " مایکل گابای" (Michael Gabay)، مدیر عامل شرکت "تسکو"، از صهیونیست‌های سرشناس است.