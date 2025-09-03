آنجلا رینر، معاون نخست وزیر انگلیس اعتراف کرد: در زمان خرید یک آپارتمان ساحلی ۸۰۰ هزار پوندی، حق تمبر کم‌تر پرداخت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، چندین رسانه انگلیسی نوشتند: آنجلا رینر، معاون نخست وزیر انگلیس، خود را به مشاور اخلاقی نخست وزیر معرفی کرده است، پس از اینکه زیر فشار شدید احزاب مخالف دولت قرار گرفت تا در مورد ترتیبات ملک خود شفاف ‌تر باشد، اعتراف کرد حق تمبر به عبارتی مالیات آپارتمان هشتصد هزار پوندی خود را کم تر پرداخت کرده است.

رینر معاون نخست وزیر انگلیس پس از تأیید اینکه باید مالیات بیش تری پرداخت کند، خود را به مشاور اخلاقی نخست وزیر معرفی کرده است.

او گفت: به اشتباه نرخ کم تری را برای مالیات خرید آپارتمانش پرداخت کرد که به گفته کارشناسان، ممکن است ناچار شود ۴۰ هزار پوند اضافی بپردازد.

حزب کارگر همیشه خود را مدافع حقوق زحمتکشان و کارگران معرفی کرده است و افشای این گونه فسادهای مالی، موقیعت این حزب را که از پارسال، دولت را در انگلیس در دست دارد، به خطر می اندازد.

همزمان با افشای این ماجرا شماری از نمایندگان احزاب رقیب، این اقدام او را رسوایی بزرگ خواندند و استعفای فوری او را خواستار شدند. آنان حزب حاکم کارگر را به داشتن استاندادر دوگانه در قبال فساد مالی متهم کرده اند.