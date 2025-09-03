پخش زنده
رئیس امور توافقهای بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به همراه جمعی از معاونین و مدیران، از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ،در این بازدید رئیس امور توافقهای بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هیأت همراه ضمن حضور در بخشهای مختلف موزه ، با ظرفیتها و فعالیتهای فرهنگی، پژوهشی و بینالمللی این مجموعه آشنا شدند.
محمد امیدیفرد در همچنین در دیدار با سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه بر گسترش همکاریهای مشترک در حوزههای بینالمللی تأکید کرد.
در جریان این دیدار، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به جایگاه این موزه در دیپلماسی فرهنگی گفت: ما اعتقاد داریم روایتهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میتواند در عرصه بینالمللی بازتاب وسیعی داشته باشد. همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه توافقهای بینالمللی ، میتواند مسیر تازهای برای معرفی ارزشهای دفاع مقدس در سطح جهانی باز کند.
محمد امیدیفرد رئیس امور توافقهای بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با ابراز خرسندی از بازدید خود از موزه گفت : این موزه یک گنجینه هویتی و تاریخی برای ملت ایران است. ما آمادهایم با همکاری نزدیک، زمینههای تبادل فرهنگی و حقوقی را در سطح منطقهای و جهانی تقویت کنیم تا صدای مقاومت و ایثار ملت ایران بیش از پیش شنیده شود.
در پایان این نشست، دو طرف بر ادامه رایزنیها و تدوین برنامههای مشترک در حوزه فعالیتهای بینالمللی تأکید کردند.