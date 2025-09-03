به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزیر راه و شهرسازی، در آیین افتتاح طرح های عمرانی شهر جدید فولادشهر اعلام کرد: برنامه ساخت ۷۰ مدرسه با برآورد هزینه ۴.۶ همت در شهرهای جدید کشور در حال اجرا است. از این تعداد، ۲۱ مدرسه با حدود ۱۲۰ کلاس درس و بودجه‌ای معادل ۱۱۰۰ میلیارد تومان به سه شهر جدید استان اصفهان اختصاص یافته است.

ملکی تاکید کرد: توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی از جمله آموزش، در کنار ساخت مسکن، به عنوان تکلیف قانونی و اولویت اصلی دنبال می‌شود.

وی افزود: شرکت عمران شهرهای جدید هرگز پیش از تکمیل و رعایت استانداردها اقدام به تحویل واحدهای مسکونی نمی‌کند و پروژه‌ها در راستای برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن اجرا می‌شوند. همچنین در استان اصفهان سه فضای آموزشی جدید با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس با بهترین استانداردها ساخته و تجهیز شده است.

ملکی به پیگیری مطالبات مردم درباره زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی، به ویژه در مناطق اجرای طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر اشاره کرد و آمادگی شرکت عمران شهرهای جدید را برای مشارکت در ساخت بیمارستان، همراه با تامین زمین رایگان، اعلام کرد:. این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرهای جدید صورت می‌گیرد.