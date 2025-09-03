پایان تلاش نمایندگان ایران در تنیس روی میز کرواسی
بازیکنان تنیس روی میز کشورمان در مسابقات بین المللی جوانان کرواسی شکست خوردند.
مبین امیری و فراز شکیبا در دو رده سنی زیر ۱۵ سال و زیر ۱۷ سال شکست خوردند و موفق به کسب مدال نشدند.
در مسابقات آلماتی قزاقستان هم نوید شمس نتوانست به جدول اصلی راه پیدا کند.
نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:
رده سنی زیر ۱۵ سال
مرحله یک سی و دوم نهایی
فراز شکیبا و مبین امیری استراحت داشتند.
مرحله یک شانزدهم نهایی
فراز شکیبا از ایران ۳ - سویچ از اسلوواکی صفر
مبین امیری از ایران ۲ - وو یوان از چین تایپه ۳
مرحله یک هشتم نهایی
فراز شکیبا از ایران صفر - لی شانگجین از چین ۳
رده سنی زیر ۱۷ سال
مرحله یک شصت و چهارم نهایی
فراز شکیبا از ایران ۱ - لی ایلسورث از سنگاپور ۱
مبین امیری استراحت داشت.
مرحله یک سی و دوم نهایی
مبین امیری از ایران ۳- الکساندر یوهنگ از آلمان ۲
مرحله یک شانزدهم نهایی
مبین امیری از ایران صفر - سون یانگ از چین ۳
مسابقات آلماتی
دور نخست جدول مقدماتی
نوید شمس استراحت داشت.
دور دوم جدول مقدماتی
نوید شمس از ایران ۲ - کاستمن از روسیه ۳