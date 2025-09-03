به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان تنیس روی میز ایران در مسابقات جوانان کرواسی شرکت کردند و موفق به کسب مدال نشدند.

مبین امیری و فراز شکیبا در دو رده سنی زیر ۱۵ سال و زیر ۱۷ سال شکست خوردند و موفق به کسب مدال نشدند.

در مسابقات آلماتی قزاقستان هم نوید شمس نتوانست به جدول اصلی راه پیدا کند.

نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:

رده سنی زیر ۱۵ سال

مرحله یک سی و دوم نهایی

فراز شکیبا و مبین امیری استراحت داشتند.

مرحله یک شانزدهم نهایی

فراز شکیبا از ایران ۳ - سویچ از اسلوواکی صفر

مبین امیری از ایران ۲ - وو یوان از چین تایپه ۳

مرحله یک هشتم نهایی

فراز شکیبا از ایران صفر - لی شانگ‌جین از چین ۳

رده سنی زیر ۱۷ سال

مرحله یک شصت و چهارم نهایی

فراز شکیبا از ایران ۱ - لی ایلسورث از سنگاپور ۱

مبین امیری استراحت داشت.

مرحله یک سی و دوم نهایی

مبین امیری از ایران ۳- الکساندر یوهنگ از آلمان ۲

مرحله یک شانزدهم نهایی

مبین امیری از ایران صفر - سون یانگ از چین ۳

مسابقات آلماتی

دور نخست جدول مقدماتی

نوید شمس استراحت داشت.

دور دوم جدول مقدماتی

نوید شمس از ایران ۲ - کاستمن از روسیه ۳