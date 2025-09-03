وزیر بهداشت در مراسم افتتاح بخش‌های جدید بیمارستان فیروزگر با بیان اینکه ۸۰ تخت جدید به ظرفیت درمانی تهران افزوده شد، گفت: ۶ هزار تخت بیمارستانی جدید امسال به شبکه درمان کشور اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه افتتاح بخش‌های جدید بیمارستان فیروزگر تهران گفت: بیمارستان فیروزگر یکی از مراکز مهم و پرتلاش کشور است که به عنوان بیمارستان ریفرال، بیماران ارجاعی از دیگر مراکز درمانی را پذیرش می‌کند.

وی با بیان اینکه امروز حدود ۸۰ تخت جدید به این مجموعه اضافه شده است، افزود: این توسعه شامل بخش‌های مدرن و پیشرفته نورولوژی و مداخلات تهاجمی مغز و اعصاب است؛ جراحی‌هایی که به صورت کم‌تهاجمی برای درمان تشنج‌ها و بیماری‌های مغزی انجام می‌شود و هم‌سطح با دانش روز دنیا است. به زودی نیز این اقدامات با بهره‌گیری از فناوری رباتیک تکمیل خواهد شد.

وزیر بهداشت با اشاره به اجرای چندین‌ساله برنامه ۷۲۴ در این بیمارستان اظهار کرد: این طرح به‌گونه‌ای است که بیماران سکته مغزی در تمام ساعات شبانه‌روز، در صورت مراجعه به‌موقع، تحت درمان قرار گرفته و لخته‌های مغزی آنها با آنژیوگرافی خارج می‌شود. همچنین امروز شاهد افتتاح بخش سی‌سی‌یو و اضافه شدن تخت‌های ویژه به ظرفیت بیمارستان بودیم.

ظفرقندی کمبود تخت‌های بیمارستانی را از چالش‌های جدی کشور برشمرد و تصریح کرد: در همین راستا علاوه بر بازسازی بخش‌های فرسوده، توسعه زیرساخت‌های درمانی در دستور کار قرار دارد. برنامه وزارت بهداشت در سال جاری، افزودن حدود ۶۰۰۰ تخت بیمارستانی جدید در کشور است که ۸۰ تخت بیمارستان فیروزگر بخشی از آن محسوب می‌شود.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی با اشاره به افتتاح‌های اخیر در خراسان شمالی و یزد گفت: توسعه تخت‌های بیمارستانی به‌صورت هم‌زمان در استان‌های مختلف کشور در حال اجراست.

وزیر بهداشت درباره فاز دوم بیمارستان شریعتی نیز خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم در این بیمارستان آماده شده، اما برای تکمیل محوطه و تأمین منابع مالی به زمان بیشتری نیاز است و پیش‌بینی می‌کنیم تا سال ۱۴۰۵ این پروژه به بهره‌برداری برسد.