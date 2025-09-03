پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به برگزاری جشنهای مردمی از راه اندازی پویش به عشق پیامبر میبخشم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت الاسلام قربانی در جلسه هم اندیشی برنامههای هفته وحدت گفت: علاوه بر جشنهای خیابانی و برگزاری مراسم در تکایا و مساجد، پویش به عشق پیامبر میبخشم نیز اجرایی میشود.
سید طالب فهیم علوی معاون اصلاح و سلامت و اصلاح و تربیت زندانهای گلستان هم گفت: امسال در مجموع ۱۸۴ پرونده برای آزادی زندانیان جرائم مالی داشتیم که ۱۴۶ نفر، در ۵ ماهه امسال آزاد شدند.