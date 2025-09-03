پخش زنده
در پی درگذشت دکتر بهمن یزدی صمدی، رئیس اسبق دانشگاه تهران، آقای عارف در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این پیام به شرح زیر است:
انالله و اناالیه راجعون
خبر درگذشت استاد فرهیخته، چهره ماندگار علوم کشاورزی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و رئیس اسبق دانشگاه تهران، دکتر بهمن یزدی صمدی، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.
ایشان از سرمایههای علمی کمنظیر کشور بودند که عمر پربرکت خویش را صرف اعتلای علوم کشاورزی، تربیت نسلهای متعددی از استادان و پژوهشگران برجسته و خدمت در مسئولیتهای خطیر علمی و اجرایی کردند و بیتردید ثمرات علمی و اخلاقی ایشان همواره الهامبخش جامعه دانشگاهی کشور خواهد بود.
اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به خانواده گرامی یزدی صمدی، جامعه دانشگاهی و همه شاگردان و دوستداران آن استاد فقید، رحمت واسعه الهی برای آن سفرکرده و صبر و شکیبایی برای بازماندگان معزز از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور