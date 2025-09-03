به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با اشاره به تفاهم‌نامه‌هایی که با کشور‌های چین و روسیه وجود دارد، گفت: از آنجا که عنوان تولید مشترک به پیشنهاد رئیس جمهور چین اضافه شده است، ظرفیت‌های بسیار خوبی در این حوزه وجود دارد تا ما بتوانیم مسیر میان‌بری در این بخش طی کنیم و بتوانیم تفاهم‌نامه تولید مشترک را در ذیل آن تعریف کنیم تا از فرایند طولانی و بروکراتیک رهایی یابیم.

وی همچنین با اشاره به جایگاه فرهنگی اهالی سینما خواستار تسهیل و بازنگری در دریافت مالیات هنرمندان حوزه سینما از سوی سازمان امور مالیاتی شد.

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما نیز در این نشست مالیات اهالی سینما را یکی از معضلات پیش روی هنرمندان این حوزه عنوان کرد و گفت: مشکل این است که درکی از شغل سینماگران وجود ندارد. می‌گویند شما یک قرارداد پانصد میلیونی بستید، بنابراین مالیات آن را بدهید. اما کسی نمی‌گوید که این قرارداد بعد از چهار سال بیکاری نصیب سینماگر شده و درواقع آن سینماگر دستمزد چهارسالش را گرفته است.

محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز با توضیح اینکه این مرکز فیلم‌ها و مستند‌های گوناگونی با موضوع جنگ تحمیلی دوازده روزه تدارک دیده است، گفت: برای اولین بار در مرکز گسترش ما بخش جدیدی را به نام آثار زود بازده طراحی کردیم که در حدود ۱۵ فیلم از این آثار در جشنواره «سینماحقیقت» امسال به نمایش در خواهد آمد.

در این جلسه گزارش پیگیری مصوبات کارگروه تخصصی شورای سینما با عناوینی، چون طرح ارتقای جایگاه جهانی و منطقه‌ای سینمای ایران، طرح سینما پیشرفت، تشکیل شورای استانی به ریاست استانداران، احداث سینما در شهر‌های بالای صد هزار نفر، روزآمدسازی دفاتر انجمن سینمای جوان، تولید فیلم مستند آیین نامه مستندنگاری، حمایت از سینماگران فاقد مسکن و … توسط مهدی شفیعی دبیر این جلسه ارائه شد.

در ادامه جلسه نیز موضوعاتی، چون تعیین اعتبارات لازم برای ساخت آثار مختلف مربوط به جنگ تحمیلی دوازده روزه و ارتقای کیفیت بیمه هنرمندان سینما، افزایش مصرف فرهنگی و تقویت اقتصاد سینما با بهره گیری از کارت فرهنگ از سوی تمام وزارتخانه‌ها برای تصویب در شورای عالی سینما پیشنهاد شد.

در این نشست محمد احیایی معاونت فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، حبیب ایل بیگی مدیرعامل سینما شهر، روح الله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت، چهاردلی کارشناس حوزه سینما در سازمان برنامه و بودجه، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان، مجید شیخ انصاری مدرس دانشگاه هنر، مهدی سجادی نماینده بنیاد سینمایی فارابی و … حضور داشتند.