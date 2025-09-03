گروه نوازندگان ملی ارمنستان شنبه شب، پانزدهم شهریور در مجموعه تاریخی تخت جمشید به اجرای موسیقی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی پارسایی، سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، گفت: این مراسم سرآغاز سلسله رویداد‌های فرهنگی مشترک با کشور‌های همسایه است و حضور گسترده هنرمندان خارجی در فارس، رونق گردشگری استان را افزایش می‌دهد.

وی افزود: تعامل فرهنگی و تاریخی با سفیر ارمنستان در ایران و حضور دو روزه ایشان در بافت تاریخی شیراز، که به آشنایی عمیق با ظرفیت‌های تاریخی و مدیریت گردشگری استان منجر شد، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی اجرای گروه نوازندگان ملی ارمنستان در تخت جمشید شد.

پارسایی با اشاره به تحصیلات ایران‌شناسی سفیر ارمنستان گفت: با توجه به حضور جمعیت عمده ارامنه در اصفهان، احتمال برگزاری گروه نوازندگان ملی فیلارمونیک ارمنستان در این استان نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: به مناسبت صدمین سال تأسیس گروه نوازندگان ملی ارمنستان، اجرای این گروه در تخت جمشید با پیشنهاد سفیر ارمنستان و موافقت استاندار فارس برنامه‌ریزی شد.

سرپرست معاونت گردشگری استانداری فارس به نقش تاریخی ارمنی‌ها در پلکان هدیه‌آورندگان کاخ آپادانا اشاره کرد و گفت: این نقش برجسته تاریخی الهام‌بخش تعریف سلسله رویداد‌های فرهنگی مشترک با محوریت فارس بوده است.

وی همچنین افزود: جشنواره‌ها و رویداد‌های مشترک برای تقویت تعاملات فرهنگی بین استان فارس و ارمنستان برنامه‌ریزی شده است؛ چهار هفته پیش نیز جشنواره مشترک غذا در ارمنستان برگزار شد و گروهی از عشایر قشقایی فارس در این رویداد حضور یافتند.

پارسایی اضافه کرد: کلیسای ارامنه شیراز که یادگار دوره صفویه است، با مساعدت استاندار فارس و نظارت ارامنه اصفهان در حال بهسازی و مرمت است.

سرپرست معاونت گردشگری استانداری فارس به ظرفیت بی‌بدیل مجموعه تخت جمشید برای تعامل با جهان اشاره کرد و گفت: اعضای گروه نوازندگان فیلارمونیک ارمنستان ۱۱۰ نفر هستند و ۲۰ نفر نیز به عنوان هیأت سیاسی وارد استان خواهند شد. این گروه پس از بازدید از تخت جمشید، شنبه شب به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس ارکستر ملی ارمنستان اجرای مراسم خواهند داشت و روز بعد از دیگر مجموعه‌های گردشگری استان بازدید خواهند کرد.

پارسایی گفت: ۲۱ هیأت دیپلماتیک از کشور‌های مختلف برای حضور در این مراسم درخواست داده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه بین‌المللی این رویداد است. همچنین تولید محتوای رسانه‌ای مرتبط با این اجرا، نقش مهمی در شکستن تبلیغات نادرست علیه ایران دارد و رویداد‌های هنری بین‌المللی در این زمینه مؤثر هستند.