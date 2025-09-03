به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این نمایشگاه روایت هنری هنرمندان استان از دفاع ۱۲ روزه پیروزمندانه جمهوری اسلامی ایران است که با ۸۰ اثر فاخر هنری و مشارکت ۳۲ نفر از هنرمندان استان و سلماس تا ۱۸ شهریور در محل برگزاری نمایشگاه‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سلماس دایر خواهد بود.

در آیین افتتاح این نمایشگاه جمعی از مسئولین شهرستان ، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از روسای ادارات شهرستان حضور داشتند.

۸ نفر از هنرمندان شهرستان سلماس در این نمایشگاه مشارکت دارند.