نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در رشتههای نقاشی تصویرسازی و پوستر با عنوان ( هنر حافظه مقاومت ) در شهرستان سلماس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این نمایشگاه روایت هنری هنرمندان استان از دفاع ۱۲ روزه پیروزمندانه جمهوری اسلامی ایران است که با ۸۰ اثر فاخر هنری و مشارکت ۳۲ نفر از هنرمندان استان و سلماس تا ۱۸ شهریور در محل برگزاری نمایشگاههای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سلماس دایر خواهد بود.
در آیین افتتاح این نمایشگاه جمعی از مسئولین شهرستان ، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از روسای ادارات شهرستان حضور داشتند.
۸ نفر از هنرمندان شهرستان سلماس در این نمایشگاه مشارکت دارند.