علل بروز آسیبهای اجتماعی در چهارمین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان سلماس بررسی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از این آسیبها ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ چهارمین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان سلماس در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
در این نشست که با مشارکت اعضای کارگروه تشکیل گردید، موضوع بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص علل و انگیزه اقدام به خودکشی در شهرستان، عوامل و آمار طلاق و نیز ارائه راهکارهای پیشگیرانه در دستور کار قرار داشت.
نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و دستگاههای فرهنگی و اجتماعی شهرستان، ضمن ارائه گزارشهای تخصصی، به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود برای کاهش آسیبهای اجتماعی پرداختند.
همچنین اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نقش ورزش، نشاط اجتماعی و برنامههای فرهنگی و تربیتی در کاهش آسیبها گزارشهایی ارائه کردند.