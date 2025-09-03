به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ویژه‌برنامه دف‌نوازان ایران زمین با عنوان «هِزار هَزار دف» با هدف همدلی بیش از پیش نوازندگان ساز دف ایران زمین، به همت واحد موسیقی فرهنگسرای بهمن، جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار می‌شود.

این برنامه با اجرای اساتید کردستان، گروه اخوان کردستان، به سرپرستی منصور مرادی و با حضور سیدعلاالدین یاسینی، خلیفه جلال زندسلیمی، سیدبهاالدین حسینی، وریا عارفی، مسلم علیپورابراهیم علیپور، ابراهیم مرادی و محمد مرادی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ به دریاچه شهدای خلیج‌فارس مراجعه کنند.

تمامی دف‌نوازان با هر سطح نوازندگی می‌توانند در این برنامه حضور به هم رسانند.

«آوای شورانگیز» بانوان

گروه «آوای شورانگیز» ویژه بانوان به سرپرستی آوا پازوکی، جمعه (۱۴ شهریورماه) ساعت ۱۴در تالار وحدت برگزار می‌شود.

گروه «آوای شورانگیز» در این اجرا با همراهی حرکات آیینی، در دو بخش قطعاتی در مقام‌های ماهور و اصفهان را بر روی اشعار حافظ اجرا خواهد کرد.

آوا پازوکی (سرپرست و خواننده)، ملودی پازوکی (نوازنده پیانو)، آزاده امیری (نوازنده تار)، مریم ملّا (نوازنده تمبک) و آنا انصاری (گوینده) اعضای گروه «آوای شورانگیز» را تشکیل می‌دهند.

همچنین سعیده ترکاشوند، لیلا یکانی‌زاده و آیدا محمودی با اجرای حرکات آئینی، گروه را همراهی می‌کنند.