به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمیدرضا صارمی، معاون معماری شهرسازی شهرداری تهران تاکید کرد دکل‌های رادیویی و مخابراتی که اپراتور‌های آنها تاکنون اقدام به دریافت مجوز از شهرداری تهران نکرده‌اند، غیر‌مجاز محسوب می‌شوند.

بر اساس آمار مدیریت شهری در سال ۱۴۰۲، هفت‌هزار‌و ۶۴۸ دکل ثبت‌شده -اعم از مجوزدار و فاقد مجوز- در تهران وجود دارد.