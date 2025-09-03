پخش زنده
معاون معماری شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به حواشی جمع آوری برخی دکلها گفت:برخی دکلهای موجود در سطح شهر فاقد مجوز و دارای رای کمیسیون ماده صد هستند که بعد از پایان مهلت جمع آوری میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمیدرضا صارمی، معاون معماری شهرسازی شهرداری تهران تاکید کرد دکلهای رادیویی و مخابراتی که اپراتورهای آنها تاکنون اقدام به دریافت مجوز از شهرداری تهران نکردهاند، غیرمجاز محسوب میشوند.
بر اساس آمار مدیریت شهری در سال ۱۴۰۲، هفتهزارو ۶۴۸ دکل ثبتشده -اعم از مجوزدار و فاقد مجوز- در تهران وجود دارد.