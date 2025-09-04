دیوسدادو کابیو، وزیر کشور و دبیر کل حزب حاکم سوسیالیستی متحد ونزوئلا، گفت که هدف نهایی آمریکا از حضور نظامی نزدیک به آب‌های سرزمینی ونزوئلا، تغییر رژیم و براندازی است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دیوسدادو کابیو، وزیر کشور و دبیر کل حزب حاکم سوسیالیستی متحد ونزوئلا، راهبرد نهایی آمریکا برای حضور نظامی در نزدیکی آب‌های سرزمینی ونزوئلا، دستیابی به هدف تغییر رژیم و براندازی در این کشور است.

وی تصریح ساخت که آمریکا از استقرار نظامی آمریکا در منطقه به دنبال مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست، بلکه این اقدام با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و هدف واقعی آن براندازی نظام حاکم در ونزوئلاست.

وی با اشاره به آخرین عملیات نظامی آمریکا علیه قایقی مظنون به حمل مواد مخدر، صحت عملیات مورد ادعای آمریکا را زیر سئوال برد و اعلام داشت که ویدئوی منتشره در این خصوص نیز ساختگی است.مقام ونزوئلایی همچنین ایراد اتهاماتی از سوی آمریکا مبنی بر ارتباط دولت این کشور با کارتلی تحت عنوان کارتل لوس سولس را ساختگی و بی اساس توصیف نمود و چنین تأکید نمود که بر پایه گزارش‌های سازمان ملل متحد، ونزوئلا کشوری عاری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است.