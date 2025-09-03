به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کمیته محلی تالاب نوروزلو به ریاست رئیس دفتر فنی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان میاندوآب برگزار شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان میاندوآب در این جلسه گفت: در اجرای برنامه جامع مدیریت زیست بومی تالاب نوروزلو، چالش‌های زیست‌محیطیِ پیش روی تالاب نوروزلو با رویکرد مدیریت مشارکتی و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی مورد بررسی قرار گرفت.

موسی جسور با تأکید بر چالش‌های عدم تامین حقابه تالاب نوروزلو افزود: تالاب نوروزلو به دلیل کاهش بارندگی و برداشت غیرمجاز آب، با خشکی مواجه شده است و با توجه به اینکه منابع تامین حق‌آبه زیست محیطی این تالاب از رودخانه زرینه رود تأمین می‌شود، به دلیل تشدید خشکسالی و برداشت‌های غیرقانونی، آب مورد نیاز تالاب تأمین نشده است.

تالاب نوروزلو به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر و گونه‌های جانوری بومی، با تنوع زیستی بالا و موقعیت جغرافیایی ویژه، در شمار مناطق تحت حفاظت اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی قرار دارد و نقشی مؤثر در حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه ایفا می‌کند.