۹۹ امین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و روسای پارک‌های علم و فناوری کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نودو نهمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور عصر امروز چهارشنبه با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بیش از ۲۵۰ نفر از مدیران ارشد آموزش عالی به میزبانی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان به مدت ۲ روز آغاز شد.

محور‌های اصلی این اجلاس شامل موضوعات فرهنگی، دانشجویی و آموزشی است.

در بخش فرهنگی مباحثی همچون ایجاد محیطی با نشاط در دانشگاه‌ها، تقویت روحیه امید، توجه به هویت ملی و ترویج ازدواج دانشجویی مطرح خواهد شد.

در بخش دانشجویی نیز موضوع خوابگاه‌ها، تغذیه، مسائل روحی و روانی و فعالیت‌های ورزشی بررسی می‌شود.

هدف از این اجلاس، بررسی راهبردهای ارتقای آموزش عالی، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تقویت همکاری‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی است.

نشست های تخصصی از جمله تبیین آیین نامه ها و دستورالعمل های پارک های علم و فناوری، تبیین مشارکت عمومی، کلنگ‌زنی پروژه پردیس دانشگاه، رونمایی از تندیس بنیان‌گذار دانشگاه بوعلی‌سینا زنده‌یاد دکتر اکبر اعتماد، افتتاح شهرک فناوری دانشگاه، افتتاح پروژه‌های فرهنگی شامل گفتارسرای برخط، مرکز سفالگری سفالستان و مرکز انیمیشن پویانگار از جمله برنامه‌های اجلاس روسای دانشگاه‌ها از جمله برنامه های این اجلاس دو روزه است.

رئیس دانشگاه بوعلی در ابتدای این اجلاس گفت : همه پیشرفت‌های کشور در بخش‌های مختلف حاصل تلاش‌های دانشمندانی است که در دانشگاه‌ها رشد و ارتقا یافته اند .

غلامحسین مجذوبی با اشاره به سرعت بالای رشد علم و فناوری در دنیای امروز و ایجاد تحولی بزرگ در این حوزه با ظهور هوش مصنوعی، افزود : به همین علت دانشگاهها و مراکز علمی کشور هم باید خود را با این رشد سریع علم و فناوری هماهنگ کنند .

وی با اشاره به ۲ محور اصلی دانشجویی و فرهنگی این اجلاس گفت: این رویداد با حضور نمایندگان ۱۱۰ دانشگاه، ۳۵ موسسه پژوهشی و ۴۵ پارک علم و فناوری در دانشگاه بوعلی‌سینا برپا شد.

مجذوبی با اشاره به اهمیت ساخت خوابگاه‌های متاهلی افزود: وزارت علوم در این زمینه ۲۵ درصد از این طرح را تقبل کرده است.