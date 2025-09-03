موسسه خیریه حضرت مجتبی حامیم با تهیه یکهزار بسته لوازم التحریر، شادی را به خانه‌ی دانش آموزان نیازمند هدیه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد گفت: برای تهیه این بسته‌ها که شامل کیف، دفتر، مداد و جامدادی است بیش از ۸ میلیارد ریال هزینه شده است.

مبشری با بیان اینکه سال گذشته خیران استان یزد ۹۰ میلیارد ریال در جشن عاطفه‌ها کمک کرده‌اند، افزود: ۲۰۰ پایگاه کمیته امداد در سطح استان فعال است و مردم می‌توانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کنند.

وی اظهار داشت: ۸ هزار دانش آموز از خدمات کمیته امداد امام خمینی استان یزد بهره مندند که تا اوایل مهرماه به همه‌ی آنها بسته لوازم التحریر هدیه داده می‌شود.