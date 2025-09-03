به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدرضا فرهادی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیضا گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، در قالب طرح «توکاد» و با همکاری حوزه بسیج دانش‌آموزی حضرت روح‌الله و به صورت مشارکتی، بیش از ۵۰۰ بسته شامل کیف و نوشت‌افزار تهیه و بین دانش‌آموزان کم برخوردار مدارس این شهرستان توزیع شد.

او افزود: تلاش می‌کنیم با مشارکت و همکاری خیران این شهرستان، لباس و نوشت‌افزار دانش‌آموزان کم برخوردار نیز تهیه و تا قبل از آغاز سال تحصیلی در اختیار آنان قرار گیرد.



