در ابتدای این مراسم، خانم نرگس حسینمردی، معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان،ضمن اشاره به جایگاه ویژه دکتر رضا شعبانی در عرصه تاریخنگاری کشور،گفت: استاد شعبانی تنها با تلاش و عشق به میهن شناخته نمیشود، بلکه نام ایشان با هویت ملی و حافظه تاریخی ایران گره خورده است. جامعه علمی کشور بر پایه چنین شخصیتهایی بنا شده است.
معاون بنیاد ملی نخبگان، حرکت این بنیاد در مسیر حمایت از دانشمندان و نخبگان را تلاشی برای پاسداشت سرمایههای فکری کشور دانست و افزود: اگر امروز در عرصههای علمی و دانشگاهی به پیشرفتهای چشمگیر دست یافتهایم، بیتردید مدیون تلاشهای بیوقفه نخبگان هستیم. نخبگان قلب تپنده کشورند و وظیفه ما، حفاظت و حمایت از آنان است.
حسینمردی در ادامه سخنان خود، به نقش بیبدیل تاریخ و هنر در شکلگیری هویت ملی اشاره کرد و تأکید کرد: در شرایطی که انسجام اجتماعی و هویت ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت است، نخبگان همچون سپر و چراغی در مسیر حرکت جامعه عمل میکنند.
وی افزود: استاد شعبانی، با آثار و پژوهشهای خود، یادآور ملتی است که تاریخ خود را میشناسد و به آن افتخار میکند.
معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان، دکتر شعبانی را نه تنها پژوهشگری برجسته، بلکه نمونهای روشن از یک عمر خدمت علمی ماندگار توصیف کرد که در طول فعالیت حرفهای خود، هزاران دانشجو را آموزش داده و میراثی ارزشمند از علم و اندیشه بر جای گذاشته است.
وی در اشاره به رویکرد ایشان به علم، جملهای از زبان دانشجویان دکتر شعبانی را نقل کرد: «علم اگر در خدمت مردم نباشد، تنها به کاغذ خلاصه میشود، نه به زندگی.» این جمله، رسالت واقعی علم را یادآور میشود: تلاش برای حل مسائل واقعی و خدمت به جامعه.
حسینمردی به مأموریت بنیاد ملی نخبگان در شناسایی، حمایت و الگوسازی از نخبگان اشاره کرد و تجلیل از استاد شعبانی را فراتر از تکریم یک استاد فرهیخته، الگوسازی برای نسل جوان دانست. وی تأکید کرد: چرا که باور داریم تکریم استادان، تکریم دانشجویان و آیندهسازان کشور است.
مدیر بنیاد نخبگان استان قزوین نیز در سخنرانی خود به انتخاب شایسته دکتر رضا شعبانی به عنوان “برنده جایزه علامه طباطبایی” و تقدیر ایشان توسط مقام عالی ریاستجمهوری اشاره کرد و بر اهمیت الگوسازی از چهرههای ماندگار تاریخ برای نسل جوان تأکید ورزید.
بیگدلی، افزود: عشق به میهن را باید از دل تجربههای پرافتخار ایران عزیز بیرون کشید و به نسلهای آینده منتقل کرد.
وی گفت: بنیاد نخبگان استان قزوین نیز در این راستا تلاش کرده است تا با معرفی مفاخر فرهنگی و علمی قزوین، رسالت نخبگانی خود را ایفا کرده و مسیر تعامل و همافزایی را برای نسل جوان بگشاید. این بنیاد، هدف خود را تقویت پیوند میان گذشته پرافتخار و آیندهای روشن برای ایران اسلامی میداند.
در ادامه این مراسم، به نقش محوری “جنگ دوازدهروزه” به عنوان نقطه عطفی در شکلگیری هویت ملی ایرانیان اشاره شد. سخنرانان تأکید کردند که این واقعه تاریخی، نمادی از حضور ملی و اتحاد مردم ایران بود و جامعه امروز نیازمند شنیدن صدای احیای هویت ملی خود از زبان دانشمندان و نخبگان است.