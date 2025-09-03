وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت : تمرکز دولت ، بر تقویت زیرساخت‌های قم ادامه خواهد داشت و این استان می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به قطب متمایز گردشگری ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

قم، کانون هم افزایی گردشگری زیارتی، تاریخی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ سیدرضا صالحی‌امیری با تأکید بر جایگاه ممتاز قم در نقشه توسعه کشور، این استان را کانون هم‌افزایی گردشگری زیارتی، تاریخی، طبیعی و صنعتی ایران توصیف کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری استان قم با اشاره به تنوع ظرفیت‌های این استان گفت : طیف گسترده‌ای از توانمندی‌ها در قم گرد هم آمده است و این تجمیع، نماد جهشی تاریخی در مسیر توسعه این استان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت این سفر، افزود: امروز پس از جلسه هیئت دولت به قم آمدیم تا وضعیت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان را از نزدیک بررسی کنیم. قم به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری زیارتی کشور، ظرفیت‌های عظیمی دارد که نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌برداری نظام‌مند از آنهاست.

صالحی‌امیری با تجلیل از تلاش‌های استاندار قم گفت : آقای بهنام‌جو استانداری پرتلاش و دلسوز است که نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان ایفا کرده است. رضایت دولت از عملکرد ایشان ، نشان‌دهنده اهتمام جدی به پیشبرد برنامه‌های راهبردی قم است و این انسجام مدیریتی می‌تواند به شکوفایی بیش از پیش استان بینجامد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر ضرورت توجه به میراث تاریخی قم افزود : این استان ظرفیت‌های تمدنی و تاریخی ارزشمندی دارد که با کاوش‌ها و اکتشافات جدید می‌تواند بیش از گذشته در سطح ملی و جهانی مطرح شود. معرفی این ظرفیت‌ها، فرصتی برای بازتاب تاریخ و تمدن ایران به افکار عمومی جهان خواهد بود.

وی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری استان گفت : قم علاوه بر جایگاه برجسته در گردشگری زیارتی، در حوزه‌های کویرنوردی و گردشگری طبیعی نیز مزیت‌های ممتاز دارد. با این حال، زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است؛ چراکه جذابیت‌ها و امنیت لازم فراهم است، اما توسعه پایدار گردشگری بدون تقویت زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

صالحی‌امیری از برگزاری نشست‌های مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت هتلداری استان خبر داد و افزود: هدف این جلسات تدوین برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری قم است تا این استان بتواند سهم شایسته‌ای در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.

وی با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه توانمندی‌های استان تأکید کرد: این نمایشگاه نشان داد قم علاوه بر جهش گردشگری، در صنعت و کشاورزی نیز به دستاورد‌های چشمگیری رسیده است. این هم‌افزایی در ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی، آینده‌ای متفاوت و روشن را برای استان رقم خواهد زد.

وزیر میراث‌فرهنگی ، قم را شاه‌راه ارتباطی کشور دانست و افزود : موقعیت ممتاز جغرافیایی قم، امکان انتقال سریع ظرفیت‌های آن به دیگر نقاط کشور و حتی خارج از مرز‌ها را فراهم می‌کند. این مزیت می‌تواند موتور محرک توسعه صادرات گردشگری، صنایع دستی و محصولات صنعتی استان باشد.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه گردشگری گفت: پس از عبور از شرایط جنگی اخیر، تمرکز ما بر بازار‌های آسیایی، قفقاز، حوزه خلیج‌فارس، کشور‌های اسلامی و همچنین چین، هند و روسیه خواهد بود. در این چارچوب، قم یکی از کانون‌های اصلی جذب گردشگر قرار دارد.

صالحی‌امیری با ارائه گزارشی از روند جذب گردشگران افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شدند. هدف‌گذاری ما تا پایان برنامه هفتم توسعه، جذب ۱۵ میلیون گردشگر است.

وی با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر روند ورود گردشگران گفت : این جنگ به طور موقت موجب افت جذب گردشگر شد، اما خوشبختانه از شهریورماه شرایط به حالت عادی بازگشت. برآورد ما این است که طی شش ماه آینده به شرایط پیش از جنگ بازگردیم.

وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد: تمرکز دولت بر قم در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی تداوم خواهد داشت. با مشارکت بخش خصوصی و همراهی استانداری، قم می‌تواند به یکی از قطب‌های برجسته گردشگری ملی و بین‌المللی تبدیل شود. این مسیر با حمایت دولت و تلاش مردم قم قطعاً به نتایج راهبردی خواهد رسید.