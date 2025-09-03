مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر:
پرداخت ۳۰ درصد تسهیلات طرحهای بخش خصوصی
رسول زارعی گفت: برای کمک به اجرای طرحهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ۹۸۰ میلیارد تومان سهم مصوب استان بوشهر بوده که تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: در مجموع اعتبارات برای تأمین مالی کمک به اجرای طرحهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ۹۸۰ میلیارد تومان سهم مصوب استان بوشهر بوده است که تاکنون بیش از ۳۰۰ درصد آن از طریق بانکهای عامل پرداخت شده است.
رسول زارعی افزود: ۳۰ درصد سهم امسال پرداخت شده و امیدواریم بتوانیم باقیمانده آن را نیز پرداخت کنیم. فرصت پرداخت این تسهیلات تا یک سال از زمان واریز به حساب بانکهای عامل است و برخی دستگاهها تا آبان و برخی تا اسفند فرصت پرداخت دارند.
او بیان کرد: بخشی از آن تسهیلات دولتی نیز در بخش خرد است که بیش از دو هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان سهم استان بوشهر بوده که بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن تا کنون پرداخت شده است.
زارعی اضافه کرد: این وامها ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است که برای کمک به تولید و بهبود فضای کسبوکار خانوار شهری، روستایی و عشایری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر تأکید کرد: بخشی از این تسهیلات باید برای ساخت نیروگاه کوچک خورشیدی باشد که بیشتر روستایی و عشایری است و بخشی نیز به درخواستکنندگان شهرهای کوچک داده میشود.
زارعی گفت: برای افزایش تولید و اشتغال در جامعه، هر طرحی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارد، برای به پایان رساندن آن حمایت بیشتری میشود.