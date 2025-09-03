مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر:

پرداخت ۳۰ درصد تسهیلات طرح‌های بخش خصوصی

رسول زارعی گفت: برای کمک به اجرای طرح‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ۹۸۰ میلیارد تومان سهم مصوب استان بوشهر بوده که تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.