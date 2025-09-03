مسابقات شنا رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال شمال کشور در بهشهر برگزار شد
مرحله منطقهای مسابقات شنا رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال شمال کشور به میزبانی هیات ورزشهای آبی استان مازندران در استخر بهشهر برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در این رقابتها ۱۱۴ شناگر از ۱۰ استان کشور، در قالب ۲۵ تیم حضور داشتند و طی دو روز در مادههای مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان، تیم کیان شنا موفق شد عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم مازندران در جایگاه دوم ایستاد و تیم شهید نوفلاح تهران نیز عنوان سومی را کسب کرد.
این رقابتها با هدف ایجاد فرصت برای شناسایی استعدادهای برتر و افزایش سطح آمادگی شناگران جوان منطقه شمال کشور برگزار شد.