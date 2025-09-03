مرحله منطقه‌ای مسابقات شنا رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال شمال کشور به میزبانی هیات ورزش‌های آبی استان مازندران در استخر بهشهر برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در این رقابت‌ها ۱۱۴ شناگر از ۱۰ استان کشور، در قالب ۲۵ تیم حضور داشتند و طی دو روز در ماده‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان، تیم کیان شنا موفق شد عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم مازندران در جایگاه دوم ایستاد و تیم شهید نوفلاح تهران نیز عنوان سومی را کسب کرد.

این رقابت‌ها با هدف ایجاد فرصت برای شناسایی استعداد‌های برتر و افزایش سطح آمادگی شناگران جوان منطقه شمال کشور برگزار شد.