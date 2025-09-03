عملیات ۲۲ ساعته نجات در ارتفاعات الموت شرقی؛
چوپان مصدوم با بالگرد به بیمارستان منتقل شد
چوپان مصدومی که در ارتفاعات صعبالعبور کوچنان الموت شرقی سقوط کرده بود، پس از ۲۲ ساعت عملیات نفسگیر اورژانس و هلالاحمر، سرانجام با بالگرد به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی استان اعلام کرد: حادثه سقوط یک چوپان در ارتفاعات صعبالعبور کوچنان الموت شرقی، عصر روز یازدهم شهریورماه به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد. با دریافت این خبر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه معلمکلایه به همراه نیروهای جمعیت هلالاحمر به منطقه اعزام شدند.
به دلیل شرایط دشوار و صعبالعبور بودن مسیر، امدادگران پس از چهار ساعت پیادهروی طاقتفرسا، در نیمهشب به بالین مصدوم رسیدند. آنها پس از انجام مراقبتهای اولیه حیاتی، تا طلوع آفتاب در کنار چوپان مصدوم ماندند تا اقدامات لازم برای انتقال وی صورت گیرد.
با روشن شدن هوا، تلاشها برای انتقال هوایی مصدوم آغاز شد و مختصات دقیق محل حادثه برای فرود بالگرد ارسال گردید. اما، شرایط سخت کوهستانی و نبود منطقه مناسب برای فرود، امکان استفاده از بالگرد اورژانس هوایی قزوین را فراهم نکرد. همچنین بررسیها نشان داد که به دلیل صخرهای بودن و ناهمواریهای شدید، انتقال زمینی مصدوم نیز غیرممکن است.
در پی این چالشها، با هماهنگیهای صورت گرفته میان اورژانس کشور و جمعیت هلالاحمر، یک فروند بالگرد از تهران به منطقه اعزام شد. خلبان این بالگرد، با مهارت مثالزدنی خود، توانست در نزدیکی تیم امدادی فرود آید. در نهایت، چوپان مصدوم پس از ۲۲ ساعت انتظار و تلاش بیوقفه امدادگران، با بالگرد به فرودگاه قزوین منتقل شد و از آنجا نیز توسط آمبولانس پایگاه ترمینال به بیمارستان شهید رجایی اعزام گردید تا تحت مراقبتهای درمانی لازم قرار گیرد.