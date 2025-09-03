به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله مقدماتی بخش یک‌نفره دختران در مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام کاسپین، امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، با رقابت میان نمایندگان ایران و بازیکنانی از کشور‌های قزاقستان، جمهوری آذربایجان و اندونزی برگزار شد. این رقابت‌ها که دارای امتیاز رسمی رنکینگ جهانی فدراسیون جهانی بدمینتون (BWF) است، با نتایج قابل‌توجهی برای بدمینتون‌بازان ایرانی همراه بود.

در جدول ۶۴ نفره مرحله مقدماتی، سه نماینده کشورمان درخشان ظاهر شدند و برابر رقبای خارجی به پیروزی رسیدند:

مهدیه هوشمند موفق شد در یک دیدار حساس، الیسا کولشوا از قزاقستان را شکست دهد.

هانا ملاکریمی با اقتدار از سد دیانا نامنوا (قزاقستان) گذشت.

شفق کاظم‌پور نیز با برتری مقابل میشل کریستی از اندونزی به دور بعدی راه یافت.

در ادامه و با آغاز مرحله ۳۲ نفره، بازیکنان ایرانی به روند موفق خود ادامه دادند و نتایج زیر رقم خورد:

رومینا تاجیک از ثنا حسنلوفرد عبور کرد.

ژیلا مبشری با غلبه بر عارفه تیغ‌نورد راهی مرحله بعد شد.

پریا اسکندری موفق شد ماهدیس غلامی را شکست دهد.

آیسان زارعی در دیداری نزدیک، سپیده صادقی را مغلوب کرد.

زهرا رباطی نماینده کشورمان، لیلا جمال‌زاده از آذربایجان را شکست داد.

ساره امینیان از سد حدیث کاردان باغی گذشت.

سیده آیسان شوریده، شفق کاظم‌پور را از پیش رو برداشت.

مهدیه هوشمند در دومین پیروزی خود، یاس سراج را مغلوب کرد.

مبینا ندایی موفق شد هانا ملاکریمی را پشت سر بگذارد.

مریم قنبری در مقابل فاطمه واعظیان به پیروزی رسید.

فاطمه مقدم از ایران با شکست نرجیزا راکمتولایف از قزاقستان صعود کرد.

نسترن کرمی با برتری مقابل یغمور گولیوا از آذربایجان، به مرحله بعد راه یافت.

آیدا عنایتی از مبینا سالاری عبور کرد.

سیده آرتینا آقاپور با غلبه بر مهسا نوع بشری صعود کرد.

فاطمه زهرا شمس‌آبادی، آیدا سعیدی‌راد را شکست داد.

مانیا یکرنگ‌خوانی با پیروزی مقابل فاطمه احمدزاده به مرحله بعد رسید.

این مسابقات فردا پنج شنبه ۱۳ شهریور با برگزاری دیدار‌های مرحله یک شانزدهم (۱/۱۶) ادامه خواهد یافت.

با توجه به سطح بالای این رقابت‌ها و امتیازدهی رسمی فدراسیون جهانی بدمینتون، عملکرد موفق نمایندگان کشورمان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقاء جایگاه جهانی آنها ایفا کند.