رئیس هیئت عامل ایمیدرو از نقش کلیدی گواهی سپرده کالایی در هدایت نقدینگی به سمت تولید خبر داد و گفت: با توسعه ابزار‌های مالی در بورس کالا و همراهی تولیدکنندگان و نهاد‌های مالی، می‌توان نقدینگی جامعه را به جریان مولد اقتصاد هدایت و زمینه سرمایه‌گذاری امن برای مردم را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد آقاجانلو امروز در نشست تخصصی "چشم‌انداز بازار گواهی سپرده کالایی" که با حضور مدیرعامل بورس کالا، تولیدکنندگان بزرگ صنایع معدنی و نمایندگان نهاد‌های مالی در سازمان ایمیدرو برگزار شد، با اشاره به تجربه موفق راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده طلا، توسعه این ابزار را گامی مهم در حمایت از بخش واقعی اقتصاد دانست.

توسعه اوراق بهادارسازی کالاها، گامی به سوی اقتصاد مولد

آقاجانلو با بیان اینکه زیرساخت‌های معاملاتی بورس کالا آماده توسعه گواهی سپرده در حوزه کالا‌های صنعتی و معدنی است، افزود: هدف، استفاده از ظرفیت نقدینگی مردم برای تقویت تولید و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری سودآور و پایدار است.

وی تأکید کرد: توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی اقدامی ملی است که هم تولیدکنندگان از تأمین مالی منتفع می‌شوند و هم مردم می‌توانند با اطمینان، در مسیر تولید مشارکت داشته باشند. این روند یک بازی برد-برد برای اقتصاد کشور است.

نقش کلیدی نهاد‌های مالی و صندوق‌ها

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به نقش نهاد‌های مالی، به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در موفقیت این مسیر گفت: از نهاد‌های مالی انتظار داریم با ورود مؤثر به بازار گواهی سپرده، منابع را به‌سوی تولید سوق دهند، زیرساخت‌ها را توسعه دهند و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های پایدار شوند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی تولید فولاد کشور، افزود: کالا‌های تولیدی بخش صنعت و معدن می‌توانند با بهره‌گیری از ابزار‌های مالی جدید، از حالت راکد خارج شده و در چرخه اقتصادی قرار گیرند. محصولاتی که امروز در انبار‌ها دپو شده‌اند، می‌توانند با اوراق بهادارسازی، نقد شوند و سودآوری بنگاه‌ها و تولید ملی را افزایش دهند.

بورس کالا در مسیر تبدیل به هاب منطقه‌ای

آقاجانلو در ادامه از ظرفیت بورس کالا برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای خبر داد و گفت: با همکاری ایمیدرو، بورس کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، توسعه بخش مالی بازار کالایی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: یکی از زیرساخت‌های مهم این مسیر، توسعه نظام انبارداری در بورس کالای ایران است. ایجاد انبار‌های متنوع در مناطق آزاد کشور می‌تواند بستری مناسب برای ذخیره کالا‌های صنعتی و معدنی، افزایش صادرات و تأمین بازار‌های منطقه‌ای فراهم کند.

به گفته رئیس هیأت عامل ایمیدرو، استفاده از ابزار‌های مالی نوین همچون گواهی سپرده کالایی، فرصتی راهبردی برای هدایت سرمایه‌های مردم به بخش مولد، تسریع تأمین مالی تولیدکنندگان و ارتقاء جایگاه بورس کالای ایران در سطح منطقه‌ای است. با این روند، ایران می‌تواند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و صنعتی خود، به مرکز ثقل مبادلات کالایی منطقه تبدیل شود.